Preocupación por Zulma Lobato: fue hallada desorientada y en situación de calle en Paraná

Luego de haber denunciado el desalojo de su vivienda en Buenos Aires, la mediática permanece en un dispositivo de asistencia social.

Las autoridades intentan ubicar a familiares o amigos para brindarle contención. / Archivo MDZ

La actualidad de Zulma Lobato generó profunda preocupación en las últimas horas. La artista mediática de 67 años fue encontrada en situación de calle en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, donde fue asistida por las autoridades locales.

Semanas atrás, la actriz había grabado un video denunciando haber perdido su vivienda. Archivo MDZ El hallazgo se produjo en la vereda del hospital San Martín, luego de que la actriz se desplazara desde la zona de la Terminal de ómnibus. Tras ser interceptada por personal municipal, fue trasladada a un centro de asistencia para personas en estado de vulnerabilidad.

Qué se sabe sobre el estado de Zulma Lobato Enrique Ríos, secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Paraná, confirmó que la intérprete se mostraba desorientada. “Aparentemente no sabía explicar cómo había llegado hasta la ciudad”, señalaron desde el área de asistencia social.

Al momento de ser localizada, Lobato llevaba consigo únicamente un par de bolsas con ropa y relató que ingresó al centro médico para higienizarse. Su llegada a la provincia ocurre semanas después de haber grabado un video denunciando el desalojo de su vivienda en Buenos Aires.

Equipos interdisciplinarios de Paraná analizan el estado de salud de la artista de 67 años. Gustavo Mendez “Me desalojaron, estoy en la calle y perdí todo”, había expresado públicamente a través de las redes sociales para pedir ayuda económica y conseguir un lugar donde instalarse.