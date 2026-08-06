¿Qué ver en el cine? MDZ Show te recomienda dos películas pochocleras que estrenan hoy y no te podés perder

En las grandes salas de cine no importa el cambio de clima y las novedades siguen presentes. Tomá nota de las dos películas que estrenan hoy y te recomendamos desde MDZ.

Se acerca el final del primer trimestre del 2026 y las películas que han llegado a la pantalla grande han dado que hablar. Sin embargo, cada jueves la cartelera se actualiza y en MDZ Show te recomendamos la más esperada del año para que corras a comprar tu entrada y disfrutes de un buen rato en la sala de cine.

Estrenos de cine para hoy: la película que llega para que disfrutes a pleno La invitación Sinopsis: Una pareja invita a los vecinos a su casa, lo que desencadena una velada llena de giros inesperados, revelando emociones profundamente reprimidas y una sexualidad inexplorada en esta historia que explora las complejidades de las relaciones de hoy en día.

Duración: 107 minutos

Elenco: Seth Rogen, Penélope Cruz, Edward Norton

Engrendro Sinopsis: En una remota casa rodeada de bosque, una madre empieza a sospechar que algo no está bien con su bebé recién nacido. A medida que la sensación de amenaza crece, la frontera entre el instinto maternal y la paranoia comienza a desdibujarse. Pero lo que se esconde tras esa duda es mucho más antiguo y aterrador de lo que imagina: un secreto que convierte el amor en miedo y la noche en territorio hostil.