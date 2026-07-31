Películas imperdibles y accesibles en Mendoza: los estrenos de esta semana en cines alternativos
Mendoza tiene una gran cantidad de cines alternativos y las propuestas se renuevan cada semana. Tomá nota y no te pierdas ningún estreno.
Si te gusta el cine y disfrutas de ver buenas películas, más allá de los cines comerciales, en Mendoza tenés la posibilidad de acceder a propuestas audiovisuales muy interesantes en otros cines. Algunos de ellos son el cine de la Nave Uncuyo y el cine teatro Imperial del departamento de Maipú.
Acá abajo, tendrás disponibles dos recomendaciones de MDZ Show para que puedas elegir alguna película accesible y seguramente inolvidable para ver en nuestra provincia:
- Obsession: Con apenas 26 años de edad, el youtuber Curry Baker se convierte en uno de los directores más prometedores del cine actual con esta aclamada película que combina códigos de terror psicológico, humor satírico y thriller violento.
Funciones: viernes 31 a las 21:30 horas y el domingo 2 de agosto a las 21:30 horas.
Cine: Sala Verde de la Nave Uncuyo (Maza 250, Mendoza)
Entradas: $7.500
- Spider-Man, un nuevo dia: Peter Parker lucha a tiempo completo en una Nueva York que ya no lo recuerda. Mientras ve a sus viejos amigos seguir adelante, su cuerpo sufre una extraña y peligrosa transformación física. Debe enfrentarse a un poderoso villano invisible para la sociedad y proteger a los suyos.
Funciones: viernes 31 a las 15:00 horas, sábado 2 de agosto a las 18:30 horas
Cine: Teatro Imperial (intersección de Pablo Pescara y Perón de Maipú)
Entradas: $6.000