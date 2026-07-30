¿Qué ver en el cine? MDZ Show te recomienda una película pochoclera que estrenan hoy y no te podés perder

Se acerca el final del primer trimestre del 2026 y las películas que han llegado a la pantalla grande han dado que hablar. Sin embargo, cada jueves la cartelera se actualiza y en MDZ Sho w te recomendamos la más esperada del año para que corras a comprar tu entrada y disfrutes de un buen rato en la sala de cine .

Estrenos de cine para hoy: la película que llega para que disfrutes a pleno

Spider-Man: Brand New Day

Sinopsis: Tras el éxito mundial sin precedentes de Spider-Man: Sin regreso a casa, Spider-Man: Un nuevo día marca un capítulo completamente nuevo para Peter Parker y Spider-Man. Han pasado cuatro años desde los acontecimientos de Sin regreso a casa, y Peter ahora es un adulto que vive completamente solo, habiéndose borrado voluntariamente de la vida y los recuerdos de sus seres queridos. Combatiendo el crimen en una Nueva York que ya no lo conoce, se ha dedicado por completo a proteger su ciudad —un Spider-Man a tiempo completo—, pero a medida que las exigencias se intensifican, la presión desencadena una sorprendente evolución física que amenaza su existencia, al tiempo que un nuevo y extraño patrón de crímenes da lugar a una de las amenazas más poderosas a las que se ha enfrentado jamás.