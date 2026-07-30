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¿Qué ver en el cine? MDZ Show te recomienda una película pochoclera que estrenan hoy y no te podés perder

En las grandes salas de cine no importa el cambio de clima y las novedades siguen presentes. Tomá nota de la gran película que estrena hoy y te recomendamos desde MDZ.

Antonella Ramírez

Antonella Ramírez

La película que todos esperaban llega al cine.

La película que todos esperaban llega al cine.

Se acerca el final del primer trimestre del 2026 y las películas que han llegado a la pantalla grande han dado que hablar. Sin embargo, cada jueves la cartelera se actualiza y en MDZ Show te recomendamos la más esperada del año para que corras a comprar tu entrada y disfrutes de un buen rato en la sala de cine.

Estrenos de cine para hoy: la película que llega para que disfrutes a pleno

  • Spider-Man: Brand New Day

Sinopsis: Tras el éxito mundial sin precedentes de Spider-Man: Sin regreso a casa, Spider-Man: Un nuevo día marca un capítulo completamente nuevo para Peter Parker y Spider-Man. Han pasado cuatro años desde los acontecimientos de Sin regreso a casa, y Peter ahora es un adulto que vive completamente solo, habiéndose borrado voluntariamente de la vida y los recuerdos de sus seres queridos. Combatiendo el crimen en una Nueva York que ya no lo conoce, se ha dedicado por completo a proteger su ciudad —un Spider-Man a tiempo completo—, pero a medida que las exigencias se intensifican, la presión desencadena una sorprendente evolución física que amenaza su existencia, al tiempo que un nuevo y extraño patrón de crímenes da lugar a una de las amenazas más poderosas a las que se ha enfrentado jamás.

Duración: 145 minutos

Elenco: Tom Holland, Zendaya Sadie Sink, Jacob Batalon

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