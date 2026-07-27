Locura por La Odisea: la diferencia del IMAX argentino que cambia la experiencia pensada por Christopher Nolan

La expectativa por La Odisea desató una verdadera locura entre los espectadores: las entradas para todas las funciones IMAX se agotaron. Llama la atención la demanda, pero tiene una explicación. Christopher Nolan filmó las casi tres horas de la película íntegramente con cámaras IMAX de 65 milímetros, algo que no se había realizado antes en un largometraje. Sin embargo, quienes la vean en Argentina no accederán exactamente al formato original pensado por el director.

IMAX no significa únicamente mirar una película en una pantalla más grande. El formato también está relacionado con la resolución, el sonido y, especialmente, la relación de aspecto, es decir, la proporción entre el ancho y el alto de la imagen. El IMAX analógico utiliza una relación cercana al cuadrado, de 1.43:1, mientras que la mayoría de las salas IMAX digitales trabajan con una proporción de 1.90:1, más ancha y menos alta.

El formato IMAX original parte de una película de 65 milímetros, pero el material se desplaza horizontalmente dentro de la cámara y del proyector. De esta manera, cada fotograma ocupa tres veces más superficie que uno de 70 milímetros estándar y nueve veces más que uno de 35 milímetros.

Su calidad puede compararse, en términos digitales, con una resolución de hasta 18K. La pantalla, además, se extiende desde el piso hasta el techo para cubrir una mayor parte del campo de visión del espectador.

Filmar toda la película con estas cámaras representó un desafío. Cada equipo pesa alrededor de 130 kilos y debe recargarse con cinta cada tres minutos debido al peso del formato. Las cámaras también generan tanto ruido que Nolan encargó a IMAX una caja especial de protección sonora para poder registrar los diálogos. El rollo completo utilizado para la película alcanza los 640.000 metros de longitud.

La Odisea fue grabada completamente con IMAX. X

Hasta ahora, el IMAX analógico se utilizaba principalmente para determinadas secuencias dentro de una película. La Odisea, en cambio, fue grabada completamente en este sistema. Esa decisión permite capturar una mayor cantidad de información visual, profundidad y color. Incluso cuando el material termina proyectándose de manera digital, haber sido registrado originalmente en IMAX mantiene un nivel de detalle superior.

Cómo es el IMAX de Argentina

En el mundo existen alrededor de 1.000 salas identificadas como IMAX, pero la mayoría utiliza proyectores digitales. Solamente unas 40 pueden reproducir películas en IMAX analógico de 70 milímetros. No hay salas comerciales con ese sistema en América Latina y la sala IMAX de Buenos Aires también funciona con formato digital. Por eso, aunque sea la opción más cercana disponible para ver la película como Nolan lo hubiera querido, no ofrece la experiencia completa del IMAX original.

Showcase, la única cadena en Argentina que ofrece un sistema IMAX.

La diferencia principal está en el encuadre. En una proyección IMAX digital de 1.90:1 se recorta aproximadamente un 24% de la imagen por arriba y por abajo. En una pantalla panorámica convencional de 2.39:1 puede verse apenas el 59,8% del fotograma registrado por las cámaras de Nolan.

De todos modos, la acción principal fue compuesta para permanecer dentro de ese sector, por lo que la historia puede seguirse sin perder información narrativa esencial.

La locura por conseguir entradas demuestra que el público quiere acercarse todo lo posible a la experiencia diseñada por Nolan. El IMAX digital disponible en Argentina no es el formato analógico de 70 milímetros ni permite ver el 100% de la imagen capturada. Aun así, por el tamaño de la pantalla, la calidad visual y el sonido, sigue siendo la alternativa más cercana disponible en el país para ver La Odisea.