La Odisea: dónde queda la ciudad de Troya y cómo lucen hoy sus ruinas

La Odisea se convirtió en un éxito mundial de taquilla y volvió a despertar el interés por las historias del mundo griego. Entre los lugares más conocidos de aquellos relatos, la ciudad de Troya ocupa un sitio central por la guerra, sus grandes guerreros y la famosa historia del caballo de madera.

La película de Christopher Nolan sigue el viaje de Odiseo para regresar a su hogar después de combatir en la Guerra de Troya. Aunque la ciudad no es el escenario principal de la historia, allí comienza la larga travesía que enfrenta al protagonista con tormentas, criaturas y numerosos peligros.

Según los relatos de la mitología griega, la Guerra de Troya enfrentó durante varios años a los troyanos con una alianza de guerreros griegos. El conflicto habría comenzado después de que Paris, príncipe de Troya, se llevara a Helena, esposa de Menelao, rey de Esparta.

Los griegos llegaron hasta la ciudad con un gran ejército, pero no lograban atravesar sus poderosas murallas. El enfrentamiento se extendió durante diez años y tuvo entre sus protagonistas a figuras como Aquiles, Héctor, Agamenón, Paris y Odiseo.

La historia más famosa sobre el final de la guerra es la del caballo de Troya. De acuerdo con la leyenda, los griegos construyeron una enorme estructura de madera y escondieron en su interior a varios soldados. Luego fingieron abandonar el lugar y dejaron el caballo frente a las murallas como una supuesta ofrenda.

Los habitantes de la ciudad llevaron la estructura hacia el interior. Durante la noche, los guerreros salieron del caballo, abrieron las puertas y permitieron el ingreso del resto del ejército griego. De esta manera, Troya fue atacada y destruida. Sin embargo, no existen pruebas arqueológicas que confirmen que el episodio del caballo ocurrió realmente.

Dónde queda actualmente la ciudad de Troya

El sitio arqueológico identificado como Troya se encuentra en la colina de Hisarlk, en la provincia de Çanakkale, al noroeste de Turquía. Está ubicado cerca del estrecho de los Dardanelos, una zona que durante siglos tuvo una enorme importancia comercial y militar por su cercanía con las rutas que conectaban Europa y Asia.

La identificación de Hisarlk como la antigua ciudad de Troya es ampliamente aceptada por los especialistas. Las excavaciones comenzaron durante el siglo XIX y demostraron que el lugar estuvo ocupado durante miles de años.

La antigua ciudad conserva murallas, caminos y construcciones pertenecientes a diferentes períodos históricos. Shutterstock

Los arqueólogos descubrieron que allí no existió una única ciudad, sino diferentes asentamientos levantados unos encima de otros. Cuando una población era destruida, abandonada o dañada, una nueva ciudad era construida sobre sus restos.

Los trabajos permitieron encontrar sectores de murallas defensivas, puertas, rampas de piedra, viviendas y edificios de distintas épocas. Algunas de esas estructuras pertenecen a la Edad del Bronce, período en el que podría haberse producido un enfrentamiento que inspirara los relatos sobre la Guerra de Troya.

Cómo se ven hoy las ruinas de Troya

En la actualidad, el lugar conserva principalmente bases de edificios, tramos de murallas, caminos y restos de antiguas construcciones. No se trata de una ciudad completa con grandes templos todavía en pie, sino de un amplio sitio arqueológico en el que pueden observarse las distintas etapas de su historia.

Entre los restos más destacados aparecen partes de las fortificaciones, varias entradas a la ciudad, una rampa pavimentada y estructuras correspondientes a los períodos griego y romano. Las ruinas fueron incorporadas a la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco en 1998.

El sitio puede visitarse y también aparece en las imágenes de Google Maps. En el acceso hay una réplica del famoso caballo de madera, mientras que el cercano Museo de Troya conserva piezas encontradas durante las excavaciones.

Aunque está confirmado que en Hisarlk existió una importante ciudad antigua, sigue sin demostrarse que la guerra haya sucedido exactamente como fue narrada por Homero. Troya fue real, pero la duración del conflicto, sus personajes y la historia del caballo continúan formando parte de una combinación de historia, literatura y mitología.