Por qué todos recomiendan mezclar vinagre y canela: para qué sirve la fórmula

La preparación casera de vinagre y canela, efectiva por dos o tres semanas, se logra con un simple proceso de maceración de 12 a 24 horas.

En el ámbito de las alternativas ecológicas para el mantenimiento del hogar, una fórmula económica y fácil de preparar viene ganando terreno frente a los productos químicos tradicionales: la combinación de vinagre blanco y canela. Una fórmula de limpieza infalible.

Vinagre y canela juntos Esta preparación artesanal no solo destaca por su baja complejidad, sino por reunir en un solo frasco propiedades desinfectantes, por su capacidad para neutralizar malos olores y un perfume especiado que perdura en el ambiente.

La fórmula sirve para la limpieza. Fuente: Shutterstock. La potencia de este limpiador reside en las características complementarias de ambos ingredientes. En el caso del vinagre funciona como un desinfectante orgánico de alto impacto, ideal para disolver grasa, cortar acumulaciones de suciedad y eliminar gérmenes de las superficies de uso frecuente.

Mientras que la canela aporta aceites esenciales y un aroma cálido que se fija en los ambientes, funcionando como un aromatizante natural sin los compuestos sintéticos de los aerosoles industriales.

Usos en la rutina de limpieza