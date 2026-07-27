Por qué todos recomiendan mezclar vinagre y canela: para qué sirve la fórmula
La preparación casera de vinagre y canela, efectiva por dos o tres semanas, se logra con un simple proceso de maceración de 12 a 24 horas.
En el ámbito de las alternativas ecológicas para el mantenimiento del hogar, una fórmula económica y fácil de preparar viene ganando terreno frente a los productos químicos tradicionales: la combinación de vinagre blanco y canela. Una fórmula de limpieza infalible.
Vinagre y canela juntos
Esta preparación artesanal no solo destaca por su baja complejidad, sino por reunir en un solo frasco propiedades desinfectantes, por su capacidad para neutralizar malos olores y un perfume especiado que perdura en el ambiente.
La potencia de este limpiador reside en las características complementarias de ambos ingredientes. En el caso del vinagre funciona como un desinfectante orgánico de alto impacto, ideal para disolver grasa, cortar acumulaciones de suciedad y eliminar gérmenes de las superficies de uso frecuente.
Mientras que la canela aporta aceites esenciales y un aroma cálido que se fija en los ambientes, funcionando como un aromatizante natural sin los compuestos sintéticos de los aerosoles industriales.
Usos en la rutina de limpieza
El preparado se convirtió en un aliado versátil para diversas tareas del hogar como repasar mesadas, muebles y pisos garantizando higiene sin dejar residuos químicos. Además, es efectivo para combatir los aromas que dejan las mascotas, la humedad o las cocciones intensas.
La fragancia concentrada de la canela combinada con la acidez del vinagre actúa como un barrera aromática incómoda para hormigas, mosquitos y otros insectos pequeños.
Para aprovechar al máximo sus propiedades, es necesario respetar un breve tiempo de maceración. Introducir dos o tres ramas de canela en un frasco de vidrio limpio, añadir una taza de vinagre blanco con una taza de agua tibia o a temperatura ambiente.
Luego cerrar el recipiente, agitar enérgicamente y dejar reposar en un lugar fresco entre 12 y 24 horas para que los aceites de la canela se integren al líquido. Tras el período de reposo, se puede colar la mezcla para aplicarla con un pulverizador.
El producto mantiene sus propiedades intactas entre dos y tres semanas si se guarda bien cerrado y protegido de la luz solar.