Los trucos caseros para eliminar el olor a perro del hogar

Convivir con un perro o gato plantea un desafío diario: el característico olor corporal que se va acumulando en el ambiente. Muchas veces no alcanza con darles un baño por lo que se necesita tener en cuenta otros aspectos de la limpieza .

Para erradicar estos aromas sin comprometer el bienestar del animal ni pasar horas limpiando, existen una serie de hábitos y soluciones prácticas para aplicar en la rutina diaria.

El origen del mal olor no es solo el animal, sino el pelo que pierde a diario y que actúa como un imán para las bacterias. Para frenar este impacto, los expertos recomiendan pasar a diario la aspiradora, higienizar periódicamente fundas y mantas y desinfectar juguetes.

No siempre es necesario recurrir a productos químicos abrasivos, sino que existen alternativas ecológicas e híper efectivas. Se puede mezclar vinagre blanco con agua en partes iguales para tener un potente neutralizador orgánico para repasar pisos y muebles.

Por su parte, el bicarbonato de sodio es un excelente absorbente de humedad y aromas. Basta con espolvorearlo sobre alfombras o sillones de tela, dejarlo reposar unos minutos y luego aspirarlo por completo. También se puede colocar en pequeños recipientes en las habitaciones para captar el hedor del aire.

Aseo de la mascota

Mantener al perro limpio reduce de forma directa la emisión de aromas fuertes en la casa. Se aconseja bañarlo cada 4 a 6 semanas utilizando siempre un champú con pH neutro formulado para uso veterinario.

Además, hay que retirar el pelo muerto antes de que caiga al sillón. Por otro lado, el mal aliento canino influye en el ambiente. El cepillado dental con productos específicos o el uso de snacks funcionales ayudan a mantener su boca sana.

Garantizar una corriente continua de aire fresco abriendo ventanas a diario es indispensable para renovar el ambiente y evitar que el aire se estanque.