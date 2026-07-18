Cómo mantener la limpieza dental de tu perro y prevenir enfermedades

La higiene dental en perros es crucial para prevenir enfermedades graves y mantener su bienestar general.

La limpieza dental ayuda a prevenir el sarro, el mal aliento y enfermedades en los perros. Foto: Shutterstock

Cuando pensamos en los cuidados de un perro, solemos prestar atención a su alimentación, los paseos o las vacunas. Sin embargo, la higiene dental muchas veces queda relegada, a pesar de ser un aspecto clave para su bienestar.

Con el paso del tiempo, la acumulación de placa y sarro puede provocar mal aliento, inflamación de las encías, pérdida de piezas dentales e incluso favorecer infecciones graves que afecten otros órganos del cuerpo. Por eso, los veterinarios recomiendan incorporar hábitos de higiene bucal desde una edad temprana.

Cómo mantener limpios los dientes de tu perro El método más efectivo es el cepillado regular utilizando un cepillo y una pasta dental especialmente formulada para perros. Nunca deben utilizarse pastas dentales para personas, ya que contienen ingredientes que pueden resultar tóxicos para las mascotas.

Otros hábitos que ayudan a cuidar su salud bucal Además del cepillado, existen otras alternativas que contribuyen a mantener la boca del perro en buen estado: