Netflix: la miniserie de 6 capítulos sobre la amistad que emociona a todos

La miniserie de 6 capítulos en Netflix, "Las de la última fila", aborda la amistad, la superación y la reflexión a través de experiencias de vida.

Este fin de semana, Netflix tiene una producción ideal para maratonear en su catálogo: Las de la última fila, una miniserie española de apenas seis capítulos que conquistó a los espectadores con una historia de amistad, superación y momentos que invitan a la reflexión.

Estrenada en 2022, la producción creada por Daniel Sánchez Arévalo combina drama y comedia para narrar el viaje de cinco amigas que deciden aprovechar al máximo el tiempo juntas luego de recibir una noticia que cambiará sus vidas.

De qué trata Las de la última fila Según la sinopsis oficial de Netflix, "luego de que a una de ellas le diagnostican cáncer, cinco amigas elaboran una lista de retos y dedican sus vacaciones a llevarlos a cabo".

A lo largo de sus seis episodios, la serie muestra cómo el grupo enfrenta los miedos, las inseguridades y los desafíos personales mientras fortalece el vínculo que las une desde hace años. Cada reto representa una oportunidad para salir de la rutina y redescubrir el verdadero significado de la amistad.