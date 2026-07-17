Solo 8 capítulos le bastan a esta serie sobre engaños en Italia para ser ideal el fin de semana

Disponible en Netflix, esta serie de 8 episodios sigue a un estafador que entra en un mundo de lujo, privilegio y engaño del que ya no podrá salir limpio.

Hay series que se apoyan en el suspenso y otras que encuentran su fuerza en la incomodidad que deja ver cómo alguien se hunde cada vez más en sus propias decisiones. Ahí entra Ripley, una serie de 8 episodios que puede verse en Netflix y que convierte una historia de ambición, engaño y deseo de ascenso en un thriller elegante y muy absorbente.

La trama sigue a Tom Ripley, un estafador menor de Nueva York que recibe una propuesta inesperada: viajar a Italia para convencer a Dickie Greenleaf, el hijo de un magnate, de que vuelva a casa. Lo que al principio parece un trabajo extraño pero simple termina abriendo otra cosa.

En Netflix, la historia acompaña a Tom Ripley durante un viaje a Italia en los años 60 que pronto se transforma en una red de mentiras y suplantaciones. Netflix Miniserie, intriga y mucho estilo Uno de los puntos más fuertes de Ripley está en su clima. La serie no busca apurarse ni depender de giros constantes, sino construir una tensión que crece a medida que Tom se mete más hondo en una vida ajena. Esa forma de avanzar le da una identidad muy marcada y la vuelve distinta frente a otras miniseries más apoyadas en el impacto inmediato. Esta lectura se apoya en la premisa oficial de Netflix y en la presentación de Tudum sobre la producción.

También juega mucho a favor su protagonista. Andrew Scott encabeza la historia como Tom Ripley, acompañado por Johnny Flynn como Dickie Greenleaf y Dakota Fanning como Marge Sherwood. La serie fue escrita y dirigida por Steve Zaillian y se presenta en blanco y negro, una decisión visual que refuerza todavía más su tono elegante, frío y perturbador.