Solo 8 capítulos le bastan a esta serie sobre engaños en Italia para ser ideal el fin de semana
Disponible en Netflix, esta serie de 8 episodios sigue a un estafador que entra en un mundo de lujo, privilegio y engaño del que ya no podrá salir limpio.
Hay series que se apoyan en el suspenso y otras que encuentran su fuerza en la incomodidad que deja ver cómo alguien se hunde cada vez más en sus propias decisiones. Ahí entra Ripley, una serie de 8 episodios que puede verse en Netflix y que convierte una historia de ambición, engaño y deseo de ascenso en un thriller elegante y muy absorbente.
La trama sigue a Tom Ripley, un estafador menor de Nueva York que recibe una propuesta inesperada: viajar a Italia para convencer a Dickie Greenleaf, el hijo de un magnate, de que vuelva a casa. Lo que al principio parece un trabajo extraño pero simple termina abriendo otra cosa.
Miniserie, intriga y mucho estilo
Uno de los puntos más fuertes de Ripley está en su clima. La serie no busca apurarse ni depender de giros constantes, sino construir una tensión que crece a medida que Tom se mete más hondo en una vida ajena. Esa forma de avanzar le da una identidad muy marcada y la vuelve distinta frente a otras miniseries más apoyadas en el impacto inmediato. Esta lectura se apoya en la premisa oficial de Netflix y en la presentación de Tudum sobre la producción.
También juega mucho a favor su protagonista. Andrew Scott encabeza la historia como Tom Ripley, acompañado por Johnny Flynn como Dickie Greenleaf y Dakota Fanning como Marge Sherwood. La serie fue escrita y dirigida por Steve Zaillian y se presenta en blanco y negro, una decisión visual que refuerza todavía más su tono elegante, frío y perturbador.
El thriller psicológico que atrapa en Netflix
Con una historia cerrada y solo 8 episodios, Ripley aparece como una muy buena opción para quienes buscan una miniserie para ver este fin de semana sin engancharse con algo larguísimo. En Netflix, funciona especialmente bien para quienes disfrutan de los thrillers psicológicos, de los personajes ambiguos y de esas historias donde la mentira no deja de crecer