PlayStation 5 y Xbox Series X/S recibirán gratis uno de los juegos de supervivencia que arrasó en PC

Tras conquistar a millones de jugadores en PC, este juegazo prepara su desembarco en PlayStation 5 y Xbox Series X/S con un lanzamiento gratuito.

Los juegos de supervivencia siguen siendo uno de los géneros más populares de la industria gracias a sus enormes mundos abiertos, la exploración y la posibilidad de compartir la experiencia con otros jugadores. En ese contexto, Once Human logró construir una sólida comunidad en PC desde su lanzamiento y ahora se prepara para dar un paso importante con su llegada a las consolas de nueva generación. Starry Studio confirmó que su exitoso título gratis estará disponible muy pronto en PlayStation 5 y Xbox Series X/S, permitiendo que millones de nuevos usuarios puedan sumarse a esta aventura de supervivencia ambientada en un mundo devastado por una invasión extraterrestre.

El juego de PlayStation 5 y Xbox Series propone sobrevivir en un mundo postapocalíptico devastado por una invasión extraterrestre y criaturas mutantes peligrosas. Starry Studio Once Human llegará gratis a PlayStation 5 y Xbox Series El estudio anunció que Once Human se lanzará el 25 de agosto para PlayStation 5 y Xbox Series X/S. Al igual que ocurre en PC y dispositivos móviles, el juego mantendrá su modelo free-to-play (Gratis), por lo que cualquier usuario podrá descargarlo y comenzar a jugar sin costo.

El título debutó originalmente el 9 de julio de 2024 en PC a través de Steam y Epic Games Store. Meses después amplió su presencia con una versión para iOS y Android, lanzada el 23 de abril de 2025, y ahora completará su expansión con el desembarco en consolas. Además, coincidiendo con esta nueva etapa, la versión para PC también estará disponible a través de Microsoft Store, ampliando las opciones para acceder al juego.

Quienes quieran comenzar con contenido adicional podrán adquirir un Starter Pack por 9,99 dólares. El paquete incluye acceso al Meta Pass durante 30 días, 300 Crystgin, una tarjeta de presentación exclusiva para cada plataforma, un tema especial, la Wish Machine y tres aspectos para armas.

Los jugadores podrán explorar, construir refugios, fabricar herramientas y cooperar para derrotar enormes jefes enemigos juntos. Starry Studio Un gigantesco mundo postapocalíptico para explorar La propuesta de Once Human se desarrolla en un enorme mapa de 256 kilómetros cuadrados, donde los jugadores deben sobrevivir tras la llegada de una misteriosa sustancia alienígena conocida como Stardust, responsable de transformar el planeta y acabar con gran parte de la humanidad.