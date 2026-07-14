PlayStation 5 y Xbox Series X/S recibirán gratis uno de los juegos de supervivencia que arrasó en PC
Tras conquistar a millones de jugadores en PC, este juegazo prepara su desembarco en PlayStation 5 y Xbox Series X/S con un lanzamiento gratuito.
Los juegos de supervivencia siguen siendo uno de los géneros más populares de la industria gracias a sus enormes mundos abiertos, la exploración y la posibilidad de compartir la experiencia con otros jugadores. En ese contexto, Once Human logró construir una sólida comunidad en PC desde su lanzamiento y ahora se prepara para dar un paso importante con su llegada a las consolas de nueva generación. Starry Studio confirmó que su exitoso título gratis estará disponible muy pronto en PlayStation 5 y Xbox Series X/S, permitiendo que millones de nuevos usuarios puedan sumarse a esta aventura de supervivencia ambientada en un mundo devastado por una invasión extraterrestre.
Once Human llegará gratis a PlayStation 5 y Xbox Series
El estudio anunció que Once Human se lanzará el 25 de agosto para PlayStation 5 y Xbox Series X/S. Al igual que ocurre en PC y dispositivos móviles, el juego mantendrá su modelo free-to-play (Gratis), por lo que cualquier usuario podrá descargarlo y comenzar a jugar sin costo.
El título debutó originalmente el 9 de julio de 2024 en PC a través de Steam y Epic Games Store. Meses después amplió su presencia con una versión para iOS y Android, lanzada el 23 de abril de 2025, y ahora completará su expansión con el desembarco en consolas. Además, coincidiendo con esta nueva etapa, la versión para PC también estará disponible a través de Microsoft Store, ampliando las opciones para acceder al juego.
Quienes quieran comenzar con contenido adicional podrán adquirir un Starter Pack por 9,99 dólares. El paquete incluye acceso al Meta Pass durante 30 días, 300 Crystgin, una tarjeta de presentación exclusiva para cada plataforma, un tema especial, la Wish Machine y tres aspectos para armas.
Un gigantesco mundo postapocalíptico para explorar
La propuesta de Once Human se desarrolla en un enorme mapa de 256 kilómetros cuadrados, donde los jugadores deben sobrevivir tras la llegada de una misteriosa sustancia alienígena conocida como Stardust, responsable de transformar el planeta y acabar con gran parte de la humanidad.
Los protagonistas pertenecen al grupo de los Meta-Human, personas capaces de aprovechar el poder de Stardust para resistir la infección y enfrentarse a los peligros que dominan el escenario. Durante la aventura será necesario explorar, recolectar recursos, fabricar herramientas y luchar contra los temibles Deviants, criaturas mutadas que representan una amenaza constante.
Uno de los pilares del juego es el modo cooperativo. Los jugadores podrán formar equipos para completar misiones, derrotar a jefes de gran tamaño, conseguir mejores recursos y avanzar con mayor facilidad en un entorno que cambia constantemente.
Construcción sin límites y libertad para crear refugios
Además de la exploración y los combates, Once Human ofrece un completo sistema de construcción que permite levantar bases prácticamente en cualquier punto del mapa. Cada jugador podrá diseñar su refugio según sus necesidades, incorporando cocinas, garajes, patios y múltiples sistemas defensivos.
Las trampas, torretas y otras estructuras de protección serán fundamentales para resistir los ataques enemigos y mantener seguros los recursos obtenidos durante las expediciones. Esa combinación de supervivencia, construcción, exploración y cooperación es uno de los principales motivos por los que Once Human consiguió destacarse dentro del género y ahora buscará repetir ese éxito con su esperado estreno en PlayStation 5 y Xbox Series X/S.