PlayStation apagará los servidores de un exclusivo histórico y enfurece a los jugadores

PlayStation atraviesa uno de los momentos más cuestionados de los últimos años entre sus jugadores. Tras anunciar el fin de la producción de juegos físicos y reforzar su estrategia enfocada exclusivamente en el formato digital, Sony confirmó ahora otra noticia que golpea de lleno a los fanáticos de una de sus franquicias más recordadas: InFAMOUS 2 dejará de tener funciones online a partir del 31 de agosto de 2026.

Aunque se trata de un título lanzado originalmente en 2011 para PlayStation 3 , la decisión generó una ola de críticas y nostalgia entre quienes todavía mantienen viva a la saga. El cierre de los servidores no impedirá jugar la campaña principal, pero sí eliminará una parte importante de la experiencia y hará imposible obtener el codiciado trofeo Platino.

Según informó PlayStation a través de una actualización en su sitio de soporte, los servidores dejarán de funcionar "debido a problemas técnicos en curso". A partir de esa fecha desaparecerán todas las herramientas vinculadas al contenido generado por la comunidad.

El cierre en PlayStation eliminará las misiones creadas por la comunidad y volverá imposible conseguir el trofeo Platino.

A diferencia de otros juegos con modos competitivos, InFAMOUS 2 no contaba con un multijugador tradicional. Su apartado online estaba enfocado en permitir que los usuarios crearan, compartieran y descargaran misiones personalizadas, una característica que extendía considerablemente la vida útil del juego más allá de la historia protagonizada por Cole MacGrath.

Cuando los servidores sean desconectados, ya no será posible acceder, descargar, subir o jugar esas misiones creadas por otros usuarios. La campaña para un jugador continuará funcionando normalmente, especialmente para quienes conservan el juego en formato físico, pero una parte de la experiencia desaparecerá para siempre.

Adiós al Platino para los nuevos jugadores

La consecuencia más importante del cierre llegará para los coleccionistas de trofeos. Uno de los requisitos para desbloquear el Platino es obtener el logro "Veterano de UGC", que exige completar 25 misiones creadas por la comunidad.

Una vez que los servidores sean apagados, ese objetivo dejará de estar disponible y, con él, también desaparecerá la posibilidad de conseguir el Platino para quienes no lo hayan obtenido antes del 31 de agosto.

Si bien es probable que actualmente muy pocas personas sigan utilizando estas funciones online, la noticia vuelve a poner sobre la mesa un debate que cada vez cobra más fuerza: la preservación de los videojuegos y la dependencia de los servicios digitales para acceder a contenidos que, con el tiempo, pueden dejar de existir.

La campaña para un jugador seguirá disponible, pero una parte importante de la experiencia desaparecerá definitivamente. PlayStation

Una franquicia olvidada que todavía ilusiona

El anuncio también reavivó la conversación sobre el futuro de InFAMOUS, una de las propiedades intelectuales más importantes que tuvo PlayStation durante la era de PS3.

La última entrega de la serie fue InFAMOUS: Second Son, lanzada en 2014 para PS4. Desde entonces, Sony no volvió a realizar anuncios oficiales sobre la franquicia.

Sin embargo, algunos rumores mantienen viva la esperanza. El periodista Jordan Middler, de VGC, aseguró tiempo atrás que la saga podría regresar mediante un remake, un remaster o incluso una nueva entrega, aunque aclaró que no existe ninguna confirmación oficial.

A esto se suma que Nate Fox, director de Ghost of Yotei y figura clave de Sucker Punch, reconoció en 2025 que le gustaría recuperar la trilogía original una vez finalizado el desarrollo de su nuevo proyecto.

Por ahora, el cierre de los servidores de InFAMOUS 2 representa un nuevo golpe para una franquicia emblemática y alimenta las críticas hacia una industria que avanza cada vez más hacia lo digital, incluso cuando eso implica perder partes de videojuegos que alguna vez parecían permanentes.