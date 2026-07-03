PlayStation abre el multijugador online gratis por tiempo limitado en PS5 y PS4: cómo aprovechar la promoción
Durante tres días, los jugadores de PS5 y PS4 podrán disfrutar del multijugador online sin pagar PlayStation Plus gracias a una promoción especial de Sony.
Jugar en línea con amigos es una de las experiencias más valoradas por los usuarios de PlayStation. Sin embargo, el requisito de contar con una suscripción activa a PlayStation Plus suele convertirse en una barrera para muchos jugadores que solo quieren disfrutar de partidas ocasionales. Con ese escenario de fondo, Sony confirmó el regreso de una de sus promociones más esperadas: un fin de semana de multijugador online gratuito para PS5 y PS4.
La iniciativa permitirá acceder a las funciones online sin necesidad de pagar el servicio de suscripción y llega en un contexto particular para la compañía, que atraviesa una fuerte ola de críticas por sus recientes decisiones relacionadas con el futuro del formato físico dentro de su ecosistema.
Cuándo será el fin de semana de multijugador gratuito en PlayStation
Según anunció PlayStation en sus canales oficiales, la promoción estará disponible entre el 3 y el 5 de julio, período durante el cual cualquier usuario de PS5 o PS4 podrá acceder al modo multijugador online sin contar con una membresía de PlayStation Plus.
La campaña forma parte de las actividades con las que Sony busca acompañar la previa de la Esports World Cup 2026, el importante torneo internacional que se desarrollará en París entre el 6 de julio y el 23 de agosto, reuniendo a algunos de los mejores jugadores profesionales del mundo.
La compañía confirmó que no existen requisitos especiales para acceder al beneficio. Solo será necesario contar con una cuenta activa de PlayStation Network, disponer de una consola compatible y tener conexión a Internet. Durante esos tres días será posible disputar partidas cooperativas o competitivas en todos aquellos juegos que normalmente requieren PlayStation Plus para acceder al modo online.
Con esta promoción, Sony vuelve a ofrecer una oportunidad para que quienes no pagan el servicio puedan probar una de las funciones más importantes de su ecosistema y, al mismo tiempo, incentivar la participación de la comunidad durante uno de los eventos más relevantes del calendario de los deportes electrónicos.
Una promoción que quedó opacada por la polémica
Pese al atractivo del anuncio, la recepción por parte de la comunidad estuvo lejos de ser completamente positiva. La publicación en redes sociales rápidamente se llenó de comentarios críticos relacionados con otra decisión reciente de PlayStation: el anuncio de que los juegos físicos tienen los días contados dentro de su plataforma.
La controversia continúa generando rechazo entre muchos usuarios, que consideran que el futuro exclusivamente digital limitará las opciones de compra y conservación de los videojuegos. En ese contexto, numerosos jugadores aprovecharon el anuncio del fin de semana gratuito para expresar nuevamente su descontento.
Algunos incluso afirmaron que no renovarán su suscripción a PlayStation Plus como forma de protesta, mientras que otros insistieron en que el acceso al multijugador online debería ser completamente gratuito, especialmente frente a los cambios que la compañía planea implementar en los próximos años.
De esta manera, una promoción que en otras circunstancias habría sido recibida como una buena noticia terminó compartiendo protagonismo con una de las mayores crisis de imagen que enfrenta PlayStation en los últimos tiempos. Aun así, para quienes solo buscan disfrutar unos días de partidas online con amigos sin pagar una suscripción, el fin de semana del 3 al 5 de julio representa una oportunidad difícil de dejar pasar.