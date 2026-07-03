PlayStation abre el multijugador online gratis por tiempo limitado en PS5 y PS4: cómo aprovechar la promoción

Durante tres días, los jugadores de PS5 y PS4 podrán disfrutar del multijugador online sin pagar PlayStation Plus gracias a una promoción especial de Sony.

Jugar en línea con amigos es una de las experiencias más valoradas por los usuarios de PlayStation. Sin embargo, el requisito de contar con una suscripción activa a PlayStation Plus suele convertirse en una barrera para muchos jugadores que solo quieren disfrutar de partidas ocasionales. Con ese escenario de fondo, Sony confirmó el regreso de una de sus promociones más esperadas: un fin de semana de multijugador online gratuito para PS5 y PS4.

La iniciativa permitirá acceder a las funciones online sin necesidad de pagar el servicio de suscripción y llega en un contexto particular para la compañía, que atraviesa una fuerte ola de críticas por sus recientes decisiones relacionadas con el futuro del formato físico dentro de su ecosistema.

La promoción de PlayStation coincide con la previa de la Esports World Cup 2026 y no requiere suscripción paga. Shutterstock Cuándo será el fin de semana de multijugador gratuito en PlayStation Según anunció PlayStation en sus canales oficiales, la promoción estará disponible entre el 3 y el 5 de julio, período durante el cual cualquier usuario de PS5 o PS4 podrá acceder al modo multijugador online sin contar con una membresía de PlayStation Plus.

La campaña forma parte de las actividades con las que Sony busca acompañar la previa de la Esports World Cup 2026, el importante torneo internacional que se desarrollará en París entre el 6 de julio y el 23 de agosto, reuniendo a algunos de los mejores jugadores profesionales del mundo.

La compañía confirmó que no existen requisitos especiales para acceder al beneficio. Solo será necesario contar con una cuenta activa de PlayStation Network, disponer de una consola compatible y tener conexión a Internet. Durante esos tres días será posible disputar partidas cooperativas o competitivas en todos aquellos juegos que normalmente requieren PlayStation Plus para acceder al modo online.