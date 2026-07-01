Cómo reservar GTA 6 en PlayStation y Xbox: guía paso a paso para no equivocarte

Rockstar Games finalmente habilitó las reservas de GTA 6 , uno de los lanzamientos más esperados de la década. Con un precio de 79,99 dólares para su edición estándar, el título ya puede apartarse en PlayStation 5 y Xbox Series X/S, permitiendo a los jugadores asegurar su copia digital con antelación.

En medio de una enorme expectativa global, el proceso de reserva es sencillo y se realiza directamente desde las tiendas oficiales de cada consola . A continuación, un repaso completo para no quedarse afuera del regreso de la saga.

Para los usuarios de PlayStation , el proceso se realiza íntegramente desde la PlayStation Store y toma apenas unos minutos. Los pasos son los siguientes:

Reservar GTA 6 es un proceso simple que puede realizarse directamente desde las tiendas oficiales digitales.

Primero, se debe encender la consola y acceder al menú principal. Desde allí, ingresar a la aplicación de la PlayStation Store. Una vez dentro, el siguiente paso es utilizar la barra de búsqueda superior y escribir “Grand Theft Auto 6 ”.

El sistema mostrará las distintas versiones disponibles del juego, que pueden incluir ediciones estándar, especiales o Ultimate. El usuario deberá seleccionar la que prefiera y luego presionar la opción de “Reservar” o “Pre-order”.

Finalmente, se completa la compra con el método de pago configurado en la cuenta, ya sea tarjeta de crédito, débito o saldo de la tienda. Con esto, el juego queda automáticamente asociado a la biblioteca digital del usuario, listo para descargarse en su lanzamiento.

Lucia y Jason protagonizan una historia criminal ambientada en Leonida, la nueva versión satírica de Florida. X (Twitter) 3emeOeil

Cómo apartar GTA 6 en Xbox Series X|S

En el ecosistema de Microsoft, el procedimiento es prácticamente idéntico. Desde la pantalla principal de Xbox, el usuario debe ingresar a la Microsoft Store.

Una vez dentro, se utiliza el buscador para escribir el nombre del juego. Al seleccionarlo, se desplegarán las versiones disponibles con sus respectivas bonificaciones. Luego, solo resta elegir la edición deseada y pulsar el botón de “Reservar”.

El último paso consiste en confirmar el método de pago. Una vez completado, la reserva queda registrada en la cuenta del jugador, garantizando el acceso al título en el día de su lanzamiento oficial.

Rockstar confirmó que las copias físicas de GTA 6 incluirán únicamente un código de descarga. Imagen generda por la IA

Qué propone GTA 6: historia, protagonistas y mapa

GTA 6 marca el regreso de la saga con una historia centrada en una dupla criminal: Lucia Caminos y Jason Duval. La trama se desarrolla en el ficticio estado de Leonida, una reinterpretación satírica de Florida, donde el caos, el crimen y la crítica social vuelven a ser protagonistas.

Según la historia oficial, todo comienza cuando un golpe aparentemente sencillo sale mal, desencadenando una red de conspiraciones que obliga a ambos protagonistas a depender el uno del otro para sobrevivir. La dinámica narrativa gira en torno a la confianza, la lealtad y la supervivencia en un entorno cada vez más hostil.

El mapa incluye regiones como Vice City, una versión moderna de Miami repleta de neón y vida nocturna; Grassrivers, una zona de pantanos salvajes; Port Gellhorn, un pueblo costero decadente; y Leonida Keys, un archipiélago tropical vinculado al contrabando.

Con este nivel de ambición, GTA 6 se perfila no solo como un lanzamiento clave para Rockstar Games, sino como uno de los eventos más importantes en la historia reciente del gaming.