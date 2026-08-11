No es GTA 6, pero se le parecen: los 7 mejores juegos para esperar el nuevo fenómeno de Rockstar

La espera por GTA 6 se convirtió en uno de los grandes fenómenos de la industria del videojuego. El próximo lanzamiento de Rockstar Games promete ser uno de los estrenos más importantes del medio y la expectativa crece a medida que se acerca su llegada, prevista para el 19 de noviembre de 2026 .

Mientras los fanáticos aguardan volver a recorrer las calles de Vice City, existen varias alternativas capaces de ofrecer experiencias similares a GTA 6 : enormes mapas para explorar, historias profundas, personajes memorables y una libertad de acción que permite perderse durante decenas o incluso cientos de horas.

Estos son los 7 juegos que pueden convertirse en el mejor entretenimiento para hacer más corta la espera de GTA 6 .

Si existe un juego capaz de representar lo que muchos esperan de GTA 6 , ese es Red Dead Redemption 2 . Lanzado en 2018, el título de Rockstar Games llevó los mundos abiertos a un nuevo nivel gracias a un escenario extremadamente detallado, una narrativa cinematográfica y una cantidad de actividades que todavía sorprenden.

La historia de Arthur Morgan y la banda de Van der Linde ofrece una de las campañas más recordadas de los últimos años, pero la verdadera magia está en su mundo vivo. Cazar, pescar, jugar al póker, explorar pueblos, asaltar trenes o simplemente recorrer paisajes del lejano oeste forman parte de una experiencia que parece no agotarse.

Además, pequeños detalles como el cuidado del caballo, el crecimiento de la barba del protagonista, el clima dinámico y el sistema de honor demuestran la obsesión de Rockstar por crear universos creíbles.

Para cualquier jugador que espere GTA 6, es probablemente la parada obligatoria antes del gran lanzamiento.

Mundos gigantes y libertad absoluta: Crimson Desert y Cyberpunk 2077

Entre los títulos más recientes que buscan ofrecer una experiencia de mundo abierto ambiciosa aparece Crimson Desert, una aventura desarrollada por Pearl Abyss que combina exploración, combates exigentes y una enorme escala.

El jugador toma el control de Kliff Macduff, líder de un grupo de mercenarios que deberá sobrevivir en un territorio lleno de conflictos, misterios y zonas por descubrir. Aunque su ambientación fantástica se aleja de la estética urbana de GTA 6, comparte una idea fundamental: la sensación permanente de libertad.

Otra opción destacada es Cyberpunk 2077, especialmente después de sus numerosas actualizaciones y la expansión Phantom Liberty. Night City se convirtió en una de las ciudades más impresionantes del videojuego moderno, con calles llenas de historias, conflictos entre bandas y personajes que dejan huella.

Su combinación de acción, rol y decisiones con consecuencias permite construir diferentes versiones del protagonista V, mientras la ciudad funciona como un enorme escenario criminal y futurista.

Coches, rol y exploración: tres experiencias diferentes antes de GTA 6

Para quienes disfrutan especialmente de los vehículos y la conducción, Forza Horizon 6 aparece como una alternativa ideal. Aunque no tiene una estructura narrativa similar a GTA 6, su enorme mapa y la posibilidad de recorrerlo libremente al volante de cientos de autos generan una sensación de exploración muy atractiva.

Carreras callejeras, desafíos todoterreno, eventos especiales y una amplia personalización convierten cada recorrido en una nueva oportunidad para descubrir algo diferente.

Por otro lado, Gothic Remake apuesta por una experiencia más centrada en el rol y la inmersión. El regreso del clásico de 2001 mantiene la idea de un mundo donde cada decisión importa, con facciones enfrentadas, personajes con rutinas propias y una exploración que recompensa la curiosidad.

Aventuras de piratas y fantasía oscura para esperar el gran estreno

Antes de GTA 6 también habrá espacio para propuestas comoAssassin's Creed Black Flag: Resynced, una nueva versión de uno de los capítulos más queridos de Ubisoft. La aventura de Edward Kenway combina navegación, combates navales, exploración y una enorme cantidad de actividades secundarias en el Caribe.

Su mundo abierto repleto de islas, barcos y secretos puede resultar atractivo para quienes disfrutan de perderse en grandes escenarios.

Finalmente, The Blood of Dawnwalker apunta a ser una de las grandes apuestas del RPG de fantasía oscura. Creado por veteranos que participaron en proyectos como The Witcher 3 y Cyberpunk 2077, propone una historia ambientada en una Europa medieval golpeada por la peste y dominada por criaturas sobrenaturales.

Aunque ninguno podrá reemplazar la llegada de GTA 6, estos siete juegos ofrecen algo fundamental mientras continúa la espera: mundos enormes donde perderse y experiencias capaces de ocupar muchas horas hasta que Rockstar Games finalmente abra las puertas de Vice City.