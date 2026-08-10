¿GTA 6 se retrasa otra vez? Una filtración reaviva los rumores sobre su lanzamiento

Pocos videojuegos generan tanta expectativa como GTA 6 . Después de años de rumores , filtraciones y dos cambios en el calendario, el nuevo título de Rockstar Games se encuentra cada vez más cerca de llegar a PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Con el lanzamiento del primer gameplay en Netflix para el 27 de agosto , la compañía matriz, Take-Two Interactive, volvió a ratificar su estreno fijado para noviembre de 2026. A poco más de tres meses del estreno, la comunidad espera conocer finalmente la historia de los protagonistas Lucia y Jason, quienes encabezarán una nueva aventura de mundo abierto.

Las preventas ya comenzaron tanto en PlayStation Store como en Microsoft Store , un movimiento que suele interpretarse como una señal de que el desarrollo atraviesa su etapa final. Sin embargo, algunos expertos y filtraciones en la web consideran que todavía existe margen para una modificación de último momento.

Quien volvió a encender el debate fue Mike York, exanimador sénior de Rockstar Games , que participó en diversos proyectos del estudio.

Durante una reciente intervención en un foro de internet, York explicó que no posee información privilegiada sobre el estado actual de GTA 6 , aunque aseguró que, basándose en su experiencia dentro de la compañía, no le sorprendería un nuevo retraso si el equipo considera que aún quedan aspectos importantes por pulir.

Según el exdesarrollador, Rockstar siempre priorizó la calidad por encima del calendario y, si detecta problemas relevantes durante las últimas etapas del desarrollo, podría postergar nuevamente el lanzamiento.

Incluso fue más allá al señalar que un retraso adicional de hasta seis meses no afectaría las ventas del juego. "La gente va a esperar. Si creen que la misión final todavía necesita trabajo o existen errores importantes, simplemente lo retrasarán", sostuvo. Incluso fue más allá al señalar que un retraso adicional de hasta seis meses no afectaría las ventas del juego. "La gente va a esperar. Si creen que la misión final todavía necesita trabajo o existen errores importantes, simplemente lo retrasarán", sostuvo.

Sus declaraciones despertaron rápidamente el interés de los fanáticos, aunque el propio York aclaró que se trata únicamente de una opinión basada en su experiencia profesional y no de información proveniente del estudio.

GTA 6 podría sufrir un nuevo retraso si Rockstar considera necesario mejorar aspectos importantes antes del lanzamiento. Imagen generada por la IA

Take-Two mantiene su confianza en el calendario oficial

Mientras las especulaciones continúan creciendo, la postura oficial sigue siendo muy diferente.

Strauss Zelnick, director ejecutivo de Take-Two Interactive, reiteró que el lanzamiento continúa previsto para el 19 de noviembre de 2026 y aseguró que la empresa está plenamente conforme con ese cronograma.

Además, confirmó que la campaña de marketing comenzará durante los próximos meses, una señal habitual cuando un videojuego entra en la etapa previa a su estreno.

Todo indica que Rockstar Games comenzará a mostrar nuevos tráilers, imágenes y detalles sobre el contenido del juego antes del lanzamiento, alimentando una expectativa que lleva años creciendo desde la publicación del primer avance oficial en diciembre de 2023.

GTA 6 revelará su primer gameplay oficial con nuevas mecánicas, gráficos renovados y detalles del esperado mundo abierto. Rockstar Games

Un lanzamiento que condiciona a toda la industria

La influencia de GTA 6 va mucho más allá de Rockstar. Diversos estudios modificaron las fechas de lanzamiento de sus propios videojuegos para evitar competir directamente con el que muchos consideran el mayor estreno de la historia de la industria.

Septiembre y octubre de 2026, junto con enero y febrero de 2027, concentran una enorme cantidad de lanzamientos, precisamente porque numerosos editores prefirieron mantenerse alejados de noviembre, el mes elegido para el debut del sandbox.

Incluso algunos desarrolladores reconocieron públicamente que retrasaron sus proyectos para no enfrentarse al fenómeno que representa GTA 6 e, incluso, para poder disfrutarlo como jugadores.

Por ahora, todo sigue encaminado para que Rockstar cumpla con el calendario y publique el juego en noviembre. Sin embargo, la historia reciente del estudio demuestra que la calidad siempre estuvo por encima de las fechas anunciadas. Aunque Take-Two transmite confianza y las preventas ya están abiertas, la posibilidad de un último retraso todavía no puede descartarse completamente.