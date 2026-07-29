GTA 6 para PlayStation 5 tendrá bloqueo en Argentina: cuáles son los cambios y a quiénes afecta

La llegada de GTA 6 sumó una nueva polémica antes de su lanzamiento. Rockstar Games confirmó que la edición física para PlayStation 5 tendrá un bloqueo regional que impactará directamente en Argentina , ya que los jugadores no podrán activar el código de descarga si compran el juego en una región distinta a la de su cuenta de PlayStation Network. La medida también alcanzará a otros países de Latinoamérica y modifica una práctica habitual entre quienes buscaban conseguir mejores precios en el exterior.

La decisión llega apenas semanas después de que la desarrolladora anunciara que el esperado videojuego no incluirá un disco dentro de la caja. En su lugar, la edición física traerá únicamente un código para descargar el título desde la tienda digital de Sony, una estrategia que ya había despertado críticas entre coleccionistas y fanáticos del formato tradicional.

La nueva política afecta exclusivamente a la versión de PlayStation 5 . Rockstar explicó que los códigos de descarga estarán limitados por regiones, por lo que una cuenta argentina no podrá activar una copia comprada en Estados Unidos, Europa, Japón u otro mercado fuera del bloque latinoamericano.

Para los usuarios del país esto representa un cambio importante. Muchos jugadores solían aprovechar ofertas internacionales, importar videojuegos o recurrir a plataformas de reventa para ahorrar dinero, especialmente en títulos de alto valor. Con GTA 6 esa alternativa quedará prácticamente descartada.

La buena noticia es que Argentina integra el mismo bloque regional que otros países de Latinoamérica. Por lo tanto, un código adquirido en México, Chile, Colombia, Perú, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá o El Salvador podrá activarse sin inconvenientes en una cuenta argentina.

La restricción, en cambio, impedirá utilizar códigos provenientes de Norteamérica, Reino Unido, Japón o el mercado europeo, una limitación que busca evitar el llamado "turismo digital" para aprovechar diferencias de precios entre regiones.

La edición física de GTA 6 incluirá únicamente un código de descarga, sin disco dentro de la caja. Imagen generada por la IA

Una medida que también alcanza a Latinoamérica y otras regiones

Aunque Argentina aparece entre los países afectados, la medida alcanza a prácticamente todo el mundo. Rockstar Games dividió la distribución del juego en grandes regiones y cada código solo funcionará dentro del territorio asignado.

En Norteamérica, por ejemplo, las copias serán compatibles únicamente entre Estados Unidos y Canadá. Brasil tendrá su propia región independiente, mientras que Europa, Oceanía y gran parte de Asia compartirán otro bloque de activación.

Incluso existirán diferencias según el país. En Japón, por ejemplo, Rockstar confirmó que los códigos tendrán una fecha de vencimiento y dejarán de poder utilizarse 170 días después del lanzamiento.

Xbox Series X|S no tendrá restricciones regionales para canjear códigos de GTA 6 en formato físico. X (Twitter) 3emeOeil

Una decisión que vuelve a abrir el debate sobre el formato físico

El bloqueo regional se suma a otra decisión controvertida: la desaparición del disco en la edición física de GTA 6. Para muchos jugadores, la caja con un simple código de descarga representa un nuevo paso hacia un mercado completamente digital, donde la propiedad del videojuego depende cada vez más de las plataformas online.

Rockstar no detalló oficialmente las razones detrás de esta política, aunque todo indica que busca controlar la distribución internacional y evitar la compra de copias en países con precios más bajos.

Por ahora, la restricción solo alcanza a PlayStation 5. Los usuarios de Xbox Series X|S, en cambio, podrán canjear los códigos independientemente del país donde hayan comprado la edición física, convirtiéndose en la plataforma menos afectada por esta nueva política de distribución de uno de los videojuegos más esperados de la década.