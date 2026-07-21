El nuevo tráiler de GTA VI estaría más cerca de lo esperado y Rockstar ya prepara el terreno

Rockstar Games terminaría su promoción de GTA Online para volver a enfocarse en GTA VI, con agosto como posible fecha clave.

Agosto aparece como el mes más probable para la presentación del esperado tercer tráiler de GTA 6

La espera por GTA VI continúa y, aunque Rockstar mantiene un silencio absoluto sobre novedades concretas, los movimientos recientes de la compañía comenzaron a alimentar las especulaciones entre los fanáticos. Todo apunta a que el estudio podría volver a poner al título en el centro de la escena durante agosto, mes que aparece como la ventana más probable para el lanzamiento del esperado tercer tráiler.

La compañía todavía no confirmó oficialmente ninguna fecha, pero el calendario de promociones y la estrategia habitual de Rockstar permiten anticipar un posible cambio de rumbo en su comunicación. Después de meses con la atención puesta en otros contenidos, el próximo gran paso parece estar relacionado nuevamente con la nueva entrega de la saga Grand Theft Auto.

Rockstar concentró su comunicación en GTA Online, pero todo indica que pronto volverá a mostrar GTA 6. Rockstar Games Rockstar prepara el terreno para GTA 6 tras la actualización de GTA Online Actualmente, Rockstar tiene todos sus esfuerzos de comunicación concentrados en GTA Online: Golpe al Kortz Center, la nueva actualización del modo multijugador que acaba de estrenarse y que ocupa el protagonismo dentro de la estrategia comercial del estudio.

La compañía suele manejar una política de comunicación muy definida: cada gran lanzamiento o actualización recibe un período exclusivo de promoción antes de dar paso al siguiente gran anuncio. Por ese motivo, una vez que finalice la campaña alrededor de GTA Online, el escenario quedaría preparado para que GTA 6 vuelva a ocupar la atención mundial.

La llegada de un nuevo tráiler tendría sentido dentro de esa planificación. Rockstar necesita comenzar a acelerar la promoción del juego de cara a su lanzamiento previsto para 2026, especialmente porque se trata de uno de los videojuegos más esperados de la historia y millones de jugadores siguen cada movimiento del estudio.