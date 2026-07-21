EA Sports FC 26 vs eFootball 26: cuál es el mejor juego de fútbol de 2026

Durante años, la competencia entre EA Sports y Konami definió el género de los videojuegos de fútbol . Hoy, esa rivalidad continúa con EA Sports FC 26 y eFootball 26 , dos propuestas que apuntan a públicos diferentes, pero que siguen disputándose el primer lugar entre los fanáticos del deporte.

La pregunta es inevitable: ¿cuál es el mejor juego de fútbol en 2026? La respuesta depende de lo que busque cada jugador. Mientras EA apuesta por la espectacularidad, las licencias oficiales y una enorme cantidad de contenido, Konami mantiene una filosofía centrada en una jugabilidad más pausada y realista.

EA Sports FC 26 continúa siendo la referencia de la industria cuando se habla de licencias oficiales. El juego incluye cientos de clubes, ligas, estadios y futbolistas con nombres reales, además de competiciones licenciadas y una presentación televisiva que sigue marcando diferencias frente a la competencia.

A nivel visual también mantiene una ventaja clara. Los modelos de los jugadores, las animaciones, la iluminación de los estadios y la atmósfera de cada partido ofrecen una experiencia muy cercana a una transmisión real de fútbol.

Uno de los grandes cambios de esta edición es la incorporación de dos estilos de juego : Competitive, pensado para Ultimate Team y los modos online, y Authentic, orientado a quienes prefieren un ritmo más cercano al fútbol real en el Modo Carrera. Esta separación busca satisfacer tanto a los jugadores competitivos como a quienes priorizan la simulación.

Su mayor fortaleza sigue siendo Ultimate Team, que continúa dominando el juego online competitivo gracias a la enorme cantidad de eventos, torneos y desafíos disponibles. Sin embargo, también es uno de sus puntos más criticados debido a la fuerte presencia de microtransacciones y al modelo que muchos jugadores consideran cercano al "pay to win".

eFootball apuesta por una experiencia futbolística más táctica, pausada y realista con actualizaciones constantes y gratuitas. Shutterstock

eFootball 26: menos licencias, más realismo

La propuesta de Konami es muy distinta. eFootball 26 abandonó hace tiempo el modelo de lanzamiento anual para convertirse en un juego gratuito que recibe actualizaciones constantes. Su principal atractivo es una jugabilidad mucho más técnica, donde el peso del balón, los tiempos de pase y el posicionamiento táctico tienen mayor importancia.

Quienes buscan una simulación suelen destacar precisamente ese aspecto. La física del balón y el ritmo de los partidos ofrecen una sensación más cercana al fútbol real, aunque a cambio el título sacrifica parte del espectáculo y de la variedad de modos de juego.

Su principal debilidad continúa siendo el apartado de licencias. Aunque mantiene acuerdos exclusivos con algunos clubes y ofrece recreaciones muy detalladas de esos equipos, la cantidad de ligas oficiales es considerablemente menor que la de EA Sports FC 26.

La elección entre EA Sports FC 26 y eFootball depende del estilo de juego que prefiera cada usuario. Shutterstock

¿Cuál conviene elegir?

Si el objetivo es disfrutar de la experiencia más completa, con clubes oficiales, gráficos de primer nivel, múltiples modos offline y online y una comunidad enorme, EA Sports FC 26 sigue siendo el claro ganador. En cambio, quienes priorizan una jugabilidad más pausada, táctica y realista, además de un juego gratuito con actualizaciones permanentes, encontrarán en eFootball 26 una alternativa muy sólida.

En definitiva, ninguno es objetivamente mejor en todos los aspectos. EA Sports FC 26 domina en contenido, licencias, presentación y modos competitivos, mientras que eFootball 26 continúa siendo la opción favorita para muchos jugadores que valoran la simulación y la sensación de fútbol real por encima del espectáculo. La elección dependerá, más que nunca, del estilo de juego que cada usuario quiera vivir frente a la pantalla.