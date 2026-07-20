PlayStation Plus sorprende con un juegazo gratis en julio y anuncia nuevos títulos

PlayStation continúa apostando por fortalecer su ecosistema digital y anunció los nuevos juegos que llegarán a PlayStation Plus Extra y Premium durante julio de 2026. La compañía confirmó una nueva tanda de nueve títulos que estarán disponibles para los suscriptores desde el próximo 21 de julio, con una selección que incluye lanzamientos recientes, aventuras de mundo abierto y clásicos de generaciones anteriores.

El anuncio llega en un momento complejo para Sony . Mientras la compañía sigue ampliando su servicio de suscripción, una parte importante de la comunidad mantiene un fuerte rechazo por la decisión de abandonar progresivamente la producción de formatos físicos, una medida que generó críticas entre jugadores y distintos sectores vinculados a la industria.

A pesar de la controversia, PlayStation mantiene su calendario habitual y apuesta por reforzar PlaySyation Plus como uno de los pilares de su estrategia de distribución digital.

El catálogo de PlayStation Plus Extra será el principal beneficiado de la actualización de julio , con siete incorporaciones que buscan ofrecer variedad entre diferentes géneros.

La actualización de PlayStation Plus llega en medio de críticas por el avance de Sony hacia el formato digital.

Entre los títulos más destacados aparece Rise of the Ronin, el juego de acción desarrollado por Team Ninja que propone una aventura ambientada en el Japón del siglo XIX, con combates intensos, exploración y un sistema de decisiones que modifica el desarrollo de la historia.

Otro de los grandes nombres será Avatar: Frontiers of Pandora, una aventura en primera persona basada en el universo creado por James Cameron. El título permite recorrer el planeta Pandora, enfrentarse a las fuerzas humanas invasoras y explorar un enorme mundo abierto con una fuerte apuesta visual.

La lista completa de novedades para PS Plus Extra incluye:

Avatar: Frontiers of Pandora | PS5;

Rise of the Ronin | PS5;

Firefighting Simulator: Ignite | PS5;

Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind | PS5 y PS4;

Dying Light | PS4;

Citizen Sleeper 2: Starward Vector | PS5;

Snow Bros. Wonderland | PS5.

Por su parte, los usuarios de PlayStation Plus Premium recibirán dos clásicos que se suman al catálogo histórico del servicio:

Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy | PS5 y PS4;

Indigo Prophecy | PS5 y PS4;

La polémica por el formato físico vuelve a dividir a la comunidad

Aunque la llegada de nuevos juegos suele ser una de las noticias más esperadas por los usuarios de PlayStation, esta vez el anuncio quedó opacado por las críticas hacia la estrategia digital de Sony.

La decisión de detener la producción de discos físicos en los próximos años generó una fuerte reacción entre jugadores, quienes consideran que la compañía está dejando de lado una forma de consumo que todavía tiene una gran base de seguidores.

En redes sociales, la publicación oficial de PlayStation anunciando los nuevos juegos de PlayStation Plus recibió cientos de comentarios negativos en pocos minutos. Muchos usuarios repitieron el mismo mensaje: si la compañía abandona los discos, dejarán de comprar sus productos.

Para una parte de la comunidad, el crecimiento de servicios como PS Plus representa una amenaza para la conservación de los videojuegos y para la posibilidad de tener una copia permanente de los títulos adquiridos. Otros jugadores, en cambio, valoran la comodidad de acceder a un amplio catálogo mediante una suscripción mensual.

Mientras Sony continúa impulsando su modelo digital con nuevas incorporaciones a PlayStation Plus, la discusión sobre el futuro del formato físico promete seguir siendo uno de los grandes debates dentro de la industria del videojuego.