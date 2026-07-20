Adiós OLED: qué es el Micro RGB, la tecnología de Samsung que busca revolucionar los televisores premium

El mercado de los televisores Samsung suma un nuevo protagonista. Tras años de evolución con tecnologías como LED, QLED, Mini LED, OLED y Micro LED, ahora comienza a ganar protagonismo Micro RGB , una propuesta que cambia el enfoque tradicional para mejorar la calidad de imagen y, al mismo tiempo, aumentar la durabilidad de los paneles.

A diferencia de otras tecnologías, que suelen centrar su evolución en aumentar la resolución o el tamaño de las pantallas, Micro RGB apuesta por perfeccionar la forma en que se genera la luz y el color. El resultado promete imágenes más fieles, un mayor brillo, un consumo energético más eficiente y una vida útil considerablemente superior.

Impulsada inicialmente por Samsung , esta tecnología aparece como un puente entre los actuales televisores Mini LED y los exclusivos Micro LED, acercándose incluso al rendimiento de los OLED en varios apartados.

La principal diferencia de Micro RGB está en su sistema de retroiluminación. En lugar de utilizar una iluminación uniforme detrás del panel, incorpora micro luces LED independientes para los colores rojo, verde y azul, permitiendo controlar cada componente de forma individual.

Este diseño mejora notablemente la reproducción cromática y permite obtener colores más puros, negros más profundos y un contraste superior respecto de los televisores LED convencionales. Además, al prescindir de filtros tradicionales, la imagen mantiene una mayor consistencia incluso en escenas con cambios bruscos de iluminación.

Frente a otras tecnologías, también presenta diferencias importantes. Mientras los Mini LED utilizan miles de pequeños diodos para mejorar el control del brillo y los Micro LED llevan esa miniaturización a un nivel aún mayor, Micro RGB combina un tamaño similar al Mini LED con un control independiente de cada color, logrando una precisión muy superior sin alcanzar los elevados costos de fabricación de los Micro LED.

Otra de sus fortalezas es el brillo. Los modelos más avanzados pueden alcanzar hasta 10.000 nits, una cifra muy superior a la de la mayoría de los televisores OLED actuales, lo que los convierte en una excelente opción para ambientes muy iluminados.

Además, algunos equipos incorporan procesadores con inteligencia artificial, como Micro RGB AI Engine Pro, capaces de analizar el contenido en tiempo real y ajustar automáticamente el brillo, el contraste y la reproducción del color para optimizar cada escena.

Gracias a componentes sintéticos, los paneles Micro RGB eliminan el riesgo de burn-in y resisten muchas más horas. Samsung

Más resistentes que los OLED

Si hay un apartado donde Micro RGB promete marcar una verdadera diferencia es en la durabilidad. Al utilizar componentes completamente sintéticos, estos paneles eliminan la degradación orgánica que caracteriza a la tecnología OLED. Gracias a ello, su vida útil puede ubicarse entre 60.000 y 80.000 horas de uso intensivo, una cifra que supera ampliamente la de muchos televisores actuales.

Otro beneficio importante es que no sufren el efecto de burn-in o quemado, uno de los principales puntos débiles de los OLED. Esto significa que imágenes estáticas, logotipos de canales o interfaces de videojuegos pueden permanecer durante largos períodos sin dejar marcas permanentes en la pantalla.

En comparación con las tecnologías disponibles actualmente, Micro RGB se perfila como una de las opciones más equilibradas del mercado. Conserva gran parte del contraste y la profundidad de negros que hicieron famosos a los OLED, supera a los Mini LED en fidelidad cromática y uniformidad, ofrece un brillo muy elevado y añade una mayor resistencia al paso del tiempo.

La tecnología Micro RGB mejora color, brillo y contraste con un innovador sistema de retroiluminación independiente para cada tono. Samsung

Aunque todavía se encuentra en una etapa inicial de expansión, todo indica que Micro RGB será una de las tecnologías que marcarán la próxima generación de televisores premium, especialmente para quienes buscan la mejor calidad de imagen sin resignar durabilidad.