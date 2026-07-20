Samsung sorprende con un fuerte descuento del Galaxy Z Fold7 en Mercado Libre

A días del Galaxy Unpacked, el plegable premium de Samsung baja de precio en Mercado Libre y es la oferta del día.

El próximo miércoles 22 de julio de 2026, Samsung presentará oficialmente el Galaxy Z Fold8 durante una nueva edición del evento Galaxy Unpacked, donde dará a conocer todas las novedades de su nueva generación de teléfonos plegables, incluidos los precios, la disponibilidad y posibles variantes como el Galaxy Z Fold8.

Mientras la expectativa crece por ese lanzamiento, la compañía decidió mover una de sus fichas más importantes en el mercado argentino. En Mercado Libre, el Samsung Galaxy Z Fold7 apareció con un descuento que llamó la atención de los compradores por ubicarse muy por debajo de los valores que hoy ofrecen otras tiendas digitales. La rebaja es tan importante que el valor publicado ronda la mitad del que puede encontrarse en otros comercios online, convirtiéndose en una de las ofertas más llamativas del segmento premium.

El Samsung Galaxy Z Fold 7 mantiene potencia premium con Snapdragon 8 Elite, pantallas de 120 Hz y 200 MP. Shutterstock Un plegable de Samsung que sigue estando entre los más completos Aunque está próximo a ser reemplazado por una nueva generación, el Galaxy Z Fold7 continúa siendo uno de los smartphones más avanzados del catálogo de Samsung. El fabricante consiguió reducir notablemente el grosor y el peso del dispositivo, ofreciendo un equipo más cómodo para el uso cotidiano sin resignar potencia ni prestaciones.

En su interior incorpora el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite, acompañado por configuraciones de 12 GB o 16 GB de memoria RAM y opciones de almacenamiento de hasta 1 TB, características que lo convierten en una alternativa ideal para productividad, juegos y edición de contenido.

También sobresale por su propuesta de pantallas. En el exterior ofrece un panel de 6,5 pulgadas con resolución Full HD+ y tasa de refresco de 120 Hz, mientras que al desplegarse aparece una pantalla interna de 8 pulgadas con resolución QXGA+ y la misma frecuencia de actualización, pensada para aprovechar la multitarea y el consumo multimedia.