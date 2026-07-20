Samsung sorprende con un fuerte descuento del Galaxy Z Fold7 en Mercado Libre
A días del Galaxy Unpacked, el plegable premium de Samsung baja de precio en Mercado Libre y es la oferta del día.
El próximo miércoles 22 de julio de 2026, Samsung presentará oficialmente el Galaxy Z Fold8 durante una nueva edición del evento Galaxy Unpacked, donde dará a conocer todas las novedades de su nueva generación de teléfonos plegables, incluidos los precios, la disponibilidad y posibles variantes como el Galaxy Z Fold8.
Mientras la expectativa crece por ese lanzamiento, la compañía decidió mover una de sus fichas más importantes en el mercado argentino. En Mercado Libre, el Samsung Galaxy Z Fold7 apareció con un descuento que llamó la atención de los compradores por ubicarse muy por debajo de los valores que hoy ofrecen otras tiendas digitales. La rebaja es tan importante que el valor publicado ronda la mitad del que puede encontrarse en otros comercios online, convirtiéndose en una de las ofertas más llamativas del segmento premium.
Un plegable de Samsung que sigue estando entre los más completos
Aunque está próximo a ser reemplazado por una nueva generación, el Galaxy Z Fold7 continúa siendo uno de los smartphones más avanzados del catálogo de Samsung. El fabricante consiguió reducir notablemente el grosor y el peso del dispositivo, ofreciendo un equipo más cómodo para el uso cotidiano sin resignar potencia ni prestaciones.
En su interior incorpora el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite, acompañado por configuraciones de 12 GB o 16 GB de memoria RAM y opciones de almacenamiento de hasta 1 TB, características que lo convierten en una alternativa ideal para productividad, juegos y edición de contenido.
También sobresale por su propuesta de pantallas. En el exterior ofrece un panel de 6,5 pulgadas con resolución Full HD+ y tasa de refresco de 120 Hz, mientras que al desplegarse aparece una pantalla interna de 8 pulgadas con resolución QXGA+ y la misma frecuencia de actualización, pensada para aprovechar la multitarea y el consumo multimedia.
En fotografía, Samsung apuesta por un sensor principal de 200 megapíxeles, acompañado por una cámara ultra gran angular de 12 MP y un teleobjetivo de 10 MP con zoom óptico de tres aumentos. El conjunto se completa con dos cámaras frontales de 10 MP, una en la pantalla exterior y otra en la interior.
El dispositivo también incorpora una batería de 4.400 mAh, llega con Android 16 y One UI 8, y Samsung garantiza hasta siete años de actualizaciones del sistema operativo y de seguridad. En cuanto al diseño, pesa apenas 215 gramos, mide 8,9 mm de grosor cuando está plegado y 4,2 mm cuando está abierto, además de contar con certificación IP48 de resistencia.
Cuánto cuesta el Samsung Galaxy Z Fold 7
A pocos días de la presentación oficial del Galaxy Z Fold8, Samsung parece haber decidido acelerar la salida de stock de la generación actual con una promoción difícil de pasar por alto.
En Mercado Libre, el Samsung Galaxy Z Fold7 se consigue por $2.698.888, con la posibilidad de pagarlo en hasta seis cuotas. Se trata de un precio que resulta especialmente competitivo frente a otras tiendas digitales, donde el mismo modelo continúa publicándose con valores considerablemente más elevados. Para quienes buscaban ingresar al segmento de los teléfonos plegables premium, esta promoción aparece como una de las oportunidades más atractivas antes del desembarco del Fold8.