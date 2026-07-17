El iPhone 15 Pro sorprende en Mercado Libre con un precio que pocos esperaban

El smartphone premium de Apple aparece publicado como reacondicionado y con un valor que se ubica entre los más competitivos de Mercado Libre.

El iPhone 15 Pro volvió a captar la atención de los usuarios de Mercado Libre, aunque esta vez no solo por sus características técnicas. En las últimas horas, una publicación comenzó a destacarse entre las más consultadas porque ofrece este modelo en condición reacondicionada con un valor que muchos compradores consideran difícil de encontrar en otras tiendas digitales.

Se trata de un equipo clasificado como reacondicionado en estado "Excelente", lo que significa que fue inspeccionado o reparado para garantizar su correcto funcionamiento. Según la publicación, el teléfono conserva más del 80% de capacidad de batería, la pantalla no presenta detalles ni imperfecciones y únicamente tiene sutiles marcas de uso. Como suele ocurrir con este tipo de productos, puede no incluir el empaque o los accesorios originales.

Con chip A17 Pro, cámara de 48 MP y titanio, este iPhone sigue siendo un celular de referencia. Apple Un iPhone premium que sigue siendo referencia A pesar del lanzamiento de modelos más recientes, el iPhone 15 Pro continúa siendo uno de los smartphones más completos del catálogo de Apple. Uno de sus principales diferenciales es el chasis de titanio de grado aeroespacial, que lo hace más liviano y resistente que generaciones anteriores, además de ofrecer un acabado premium.

El dispositivo incorpora una pantalla Super Retina XDR OLED de 6,1 pulgadas con tecnología ProMotion de hasta 120 Hz, Dynamic Island y pantalla siempre activa. A eso se suma la protección Ceramic Shield en el frente y la certificación IP68, que le permite resistir el agua y el polvo.

En el apartado de rendimiento, el teléfono está impulsado por el chip A17 Pro, un procesador diseñado para ofrecer un alto desempeño tanto en aplicaciones exigentes como en videojuegos. También incorpora el Botón de Acción configurable, el puerto USB-C con soporte USB 3, conectividad Wi-Fi 6E y el chip Ultra Wideband de segunda generación. La versión publicada corresponde a 128 GB de almacenamiento.