El iPhone 15 Pro sorprende en Mercado Libre con un precio que pocos esperaban
El smartphone premium de Apple aparece publicado como reacondicionado y con un valor que se ubica entre los más competitivos de Mercado Libre.
El iPhone 15 Pro volvió a captar la atención de los usuarios de Mercado Libre, aunque esta vez no solo por sus características técnicas. En las últimas horas, una publicación comenzó a destacarse entre las más consultadas porque ofrece este modelo en condición reacondicionada con un valor que muchos compradores consideran difícil de encontrar en otras tiendas digitales.
Se trata de un equipo clasificado como reacondicionado en estado "Excelente", lo que significa que fue inspeccionado o reparado para garantizar su correcto funcionamiento. Según la publicación, el teléfono conserva más del 80% de capacidad de batería, la pantalla no presenta detalles ni imperfecciones y únicamente tiene sutiles marcas de uso. Como suele ocurrir con este tipo de productos, puede no incluir el empaque o los accesorios originales.
Un iPhone premium que sigue siendo referencia
A pesar del lanzamiento de modelos más recientes, el iPhone 15 Pro continúa siendo uno de los smartphones más completos del catálogo de Apple. Uno de sus principales diferenciales es el chasis de titanio de grado aeroespacial, que lo hace más liviano y resistente que generaciones anteriores, además de ofrecer un acabado premium.
El dispositivo incorpora una pantalla Super Retina XDR OLED de 6,1 pulgadas con tecnología ProMotion de hasta 120 Hz, Dynamic Island y pantalla siempre activa. A eso se suma la protección Ceramic Shield en el frente y la certificación IP68, que le permite resistir el agua y el polvo.
En el apartado de rendimiento, el teléfono está impulsado por el chip A17 Pro, un procesador diseñado para ofrecer un alto desempeño tanto en aplicaciones exigentes como en videojuegos. También incorpora el Botón de Acción configurable, el puerto USB-C con soporte USB 3, conectividad Wi-Fi 6E y el chip Ultra Wideband de segunda generación. La versión publicada corresponde a 128 GB de almacenamiento.
Una cámara que sigue marcando diferencias
La fotografía continúa siendo uno de los puntos más fuertes del iPhone 15 Pro. El sistema está integrado por una cámara principal de 48 megapíxeles con estabilización óptica, un lente ultra gran angular de 12 MP con función macro y un teleobjetivo de 12 MP con zoom óptico de 3x.
En tanto, la cámara frontal TrueDepth de 12 MP incorpora enfoque automático y permite grabar video cinemático en 4K. El dispositivo también ofrece grabación en formato ProRes y video espacial, funciones pensadas para quienes buscan un nivel de calidad superior tanto en fotografía como en video.
Las opiniones de quienes ya adquirieron este equipo también ayudan a explicar el interés que despertó la publicación. Uno de los compradores destacó que "presenta una pantalla de muy buena calidad y una cámara espectacular. Funciona perfectamente y está en excelente estado, lo que lo hace altamente recomendable". Además, aseguró que la batería ofrece una autonomía suficiente para un uso diario.
Precisamente, después de repasar todas sus prestaciones, aparece uno de los datos que más llamó la atención de los usuarios. Este iPhone 15 Pro reacondicionado se ofrece en Mercado Libre por $1.173.461, con la posibilidad de financiar la compra en 6 cuotas de $264.009. Ese valor es el que despertó el interés de numerosos compradores, ya que se ubica por debajo de lo que suele encontrarse para este modelo en otras tiendas digitales.
Antes de comprar un equipo reacondicionado siempre es recomendable revisar la reputación del vendedor, las condiciones de la garantía y qué accesorios incluye la publicación. Aun así, para quienes buscan acceder a un iPhone de gama alta sin pagar el precio de una unidad nueva, esta alternativa aparece como una de las más atractivas del momento.