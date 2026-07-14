El iPhone pensado para durar varios años bajó casi $500.000 en Mercado Libre

Mercado Libre lanzó una nueva promoción para el iPhone 16e, esta vez en su versión de 256 GB de almacenamiento. El celular de Apple bajó de $1.899.999 a $1.399.999, lo que representa un descuento del 26% sobre el precio publicado originalmente.

La oferta corresponde al modelo en color negro y permite acceder a una capacidad mayor que la incluida en la promoción anterior de 128 GB. De esta manera, ofrece más espacio para guardar fotografías, videos, aplicaciones y archivos sin depender tanto del almacenamiento en la nube.

Otro punto destacado es la financiación. El iPhone puede pagarse al mismo precio en 12 cuotas sin interés de $116.666, una alternativa que reduce el impacto de realizar el desembolso completo en una sola operación.

La publicación pertenece a la tienda oficial de Apple dentro de Mercado Libre y señala que el equipo es comercializado por un distribuidor autorizado. Además, incluye envío gratuito y disponibilidad inmediata, aunque estas condiciones pueden cambiar según la ubicación y el stock .

El iPhone 16e cuenta con una pantalla OLED Super Retina XDR de 6,1 pulgadas y utiliza el procesador A18, el mismo chip desarrollado para la generación iPhone 16. También incorpora Face ID, conexión mediante puerto USB-C y resistencia al agua y al polvo con certificación IP68.

En el apartado fotográfico incluye una cámara Fusion de 48 megapíxeles, capaz de tomar imágenes en alta resolución y ofrecer un acercamiento de calidad óptica de 2x. La cámara frontal es de 12 megapíxeles y permite realizar videollamadas, tomar selfies y grabar videos.

La versión promocionada suma 256 GB de memoria interna, el doble de almacenamiento que el modelo básico. También es compatible con Apple Intelligence y mantiene varias de las principales funciones incorporadas en la generación más reciente de celulares de la compañía.

Antes de realizar la compra, es recomendable verificar que continúen vigentes el descuento, las cuotas sin interés y el stock disponible, ya que las promociones de Mercado Libre pueden modificarse.