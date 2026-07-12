Los costos de fabricación del próximo iPhone 18 Pro Max registrarán un incremento histórico

El análisis de la cadena de suministros anticipa un encarecimiento en las piezas de memoria de los iPhone debido a la escasez global de circuitos integrados.

El incremento de costos en los componentes del iPhone 18 Pro Max responde a la menor disponibilidad de obleas de silicio en los mercados internacionales.

La corporación estadounidense Apple proyecta cambios en la estructura comercial del iPhone 18 Pro Max, una terminal cuyas planillas de costos de materiales superarán los registros de las generaciones previas, forzando una revisión de las tarifas de distribución global.

La proyección elaborada por Apple Insider determina que la lista de materiales para el ensamblaje de la unidad de máxima categoría costará 300 dólares más respecto al iPhone gama alta precedente. Este incremento se vincula con la crisis de stock en los complejos de fundición de semiconductores, una problemática que obliga a los fabricantes a abonar tarifas extraordinarias para asegurar el flujo de piezas. Aunque la empresa suele emplear su capacidad de compra a gran escala para pactar valores preferenciales, la magnitud de la crisis actual limitará los márgenes de negociación con las plantas asiáticas de almacenamiento.

El impacto de las memorias NAND y DRAM en el presupuesto técnico El factor central que explica la suba del presupuesto reside en el costo de los módulos de almacenamiento y de la memoria de acceso inmediato. Los datos de la consultora exponen que, para una configuración base de 12 GB de RAM y un terabyte de capacidad interna, el precio de la tecnología flash NAND se multiplicará por cuatro en las facturas de los proveedores. Asimismo, el valor de las placas de memoria DRAM sufrirá un alza cercana al 400% en comparación con los registros contables del período anterior.

La crisis de las RAM impacta en los precios de los próximos iPhone. Shutterstock En contraste con el bloque de almacenamiento, otros elementos de la arquitectura física mantendrán un comportamiento estable en las líneas de montaje. Los costos de los procesadores de la serie A se mantendrán sin variaciones complejas, mientras que los paneles de pantalla podrían registrar una leve disminución en sus aranceles de facturación. No obstante, el saldo general arroja un balance deficitario que las oficinas de planificación comercial buscarán compensar mediante modificaciones en los esquemas de distribución del teléfono en los diferentes países.

Las estrategias comerciales frente al encarecimiento de la gama alta La respuesta corporativa ante estas variables logísticas se orientará hacia un ajuste promedio de 200 dólares en los precios de venta al público en las tiendas oficiales del iPhone 18 Pro Max. Históricamente, la compañía aplicó mecanismos indirectos para enmascarar los aumentos, suprimiendo las variantes de menor capacidad interna para fijar el piso de entrada en los escalones superiores. Esta metodología se utilizó en los lanzamientos previos de la firma, donde la eliminación de la opción de 128 GB obligó a los compradores a adoptar el modelo de 256 GB como punto de partida.