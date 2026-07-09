Ni compra internacional ni reacondicionado: el iPhone 16 sorprende por su precio en Mercado Libre

Quienes están pensando en cambiar de celular encontraron una oportunidad poco habitual en Mercado Libre . El iPhone 16e de 256 GB se convirtió en una de las publicaciones más llamativas de la plataforma al ofrecer un equipo nuevo, desbloqueado y listo para usar con cualquier compañía telefónica , sin necesidad de recurrir a compras internacionales ni a dispositivos reacondicionados.

Se trata de un modelo que reúne varias de las tecnologías más recientes de Apple y que apunta a quienes buscan un teléfono preparado para acompañar las próximas actualizaciones del sistema operativo y las nuevas funciones de inteligencia artificial de la marca.

Uno de los principales argumentos del iPhone 16e es la incorporación del chip A18, el procesador desarrollado por Apple para ejecutar con fluidez las funciones de Apple Intelligence, además de ofrecer un rendimiento sólido en juegos, edición de fotos y video, y aplicaciones de alta exigencia.

El iPhone 16e incorpora chip A18, cámara de 48 MP y batería de hasta 26 horas.

El equipo cuenta con 8 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno, una combinación que brinda espacio suficiente para miles de fotografías, videos y aplicaciones sin preocuparse por la capacidad disponible.

Otro de los aspectos destacados es la autonomía. Apple asegura que este modelo puede alcanzar hasta 26 horas de reproducción de video, una cifra que lo posiciona entre los iPhone de 6,1 pulgadas con mayor duración de batería.

La oferta incluye un equipo nuevo, desbloqueado y disponible en 12 cuotas sin interés aparente. Imagen extraída de la web

Cámara de 48 MP y pantalla OLED resistente

En fotografía, el iPhone 16e incorpora una cámara Fusion de 48 megapíxeles, capaz de capturar imágenes en alta resolución y ofrecer un teleobjetivo con calidad óptica de 2x. A esto se suma una cámara frontal de 12 MP, orientada a selfies y videollamadas.

La experiencia se completa con una pantalla OLED de 6,1 pulgadas, protegida por Ceramic Shield, un material que ofrece una mayor resistencia frente a golpes y rayaduras.

También incluye Face ID para el desbloqueo mediante reconocimiento facial, el Botón de Acción configurable para acceder rápidamente a funciones o aplicaciones y compatibilidad con iOS 18, que incorpora nuevas opciones de personalización.

Con un ahorro cercano a $450.000, el iPhone 16e se destaca entre las mejores promociones actuales. Apple

Una oferta poco habitual en la tienda

Más allá de sus características, lo que terminó llamando la atención de los compradores fue el valor al que aparece publicado en Mercado Libre. A diferencia de otras promociones, no se trata de un equipo reacondicionado ni de una compra internacional, dos alternativas habituales cuando se buscan precios más bajos en productos Apple.

El iPhone 16e de 256 GB figura con un precio de $1.449.999, cuando anteriormente se comercializaba a $1.899.999, lo que representa una rebaja del 23% y un ahorro cercano a los $450.000. Además, puede adquirirse en 12 cuotas de $120.833, manteniendo el mismo precio final, una condición que lo convierte en una de las ofertas más atractivas del momento dentro de la plataforma.