Mercado Libre lanzó una fuerte oferta en celulares Motorola y algunos ya se consiguen desde $235.000

Cambiar el celular se convirtió en una decisión que requiere cada vez más análisis. Con precios que continúan en alza, encontrar un smartphone con buenas prestaciones sin superar los $300.000 dejó de ser una tarea sencilla. En ese escenario, Motorola renovó su oferta de entrada con tres modelos disponibles en Mercado Libre que buscan combinar precio, autonomía y almacenamiento para el uso cotidiano.

Los protagonistas son el Moto G06 SE, el Moto G15 y el Moto G17 , tres equipos liberados que apuntan a distintos perfiles de usuario, pero comparten una misma propuesta: ofrecer pantallas amplias, baterías de larga duración y memoria suficiente para redes sociales, mensajería, streaming y fotografía sin realizar una inversión elevada.

El Moto G06 SE es el modelo más accesible de la familia. Se ofrece por $235.349 , con financiación en 6 cuotas de $52.949, convirtiéndose en una de las alternativas más económicas de Motorola dentro del mercado actual.

Motorola renueva su gama económica con Moto G06 SE, G15 y G17 para usuarios distintos.

Cuenta con 4 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno, una configuración adecuada para navegar, utilizar aplicaciones de mensajería, redes sociales y reproducir contenido multimedia sin inconvenientes. Además, al tratarse de un equipo liberado, puede utilizarse con cualquier compañía telefónica.

Un escalón por encima aparece el Moto G15 , disponible en Mercado Libre por $274.999 , con posibilidad de financiarlo en 6 cuotas de $61.870. Este modelo incorpora una pantalla LCD Full HD+ de 6,72 pulgadas, diseñada para ofrecer una buena visualización incluso bajo la luz del sol gracias al modo de alto brillo.

También suma una cámara principal de 50 megapíxeles, cámara frontal de 8 MP, batería de 5.200 mAh, sensor de huellas, resistencia a salpicaduras y Android 15. Motorola incluye además funda protectora y cargador dentro de la caja.

En el apartado multimedia ofrece una experiencia superior gracias a sus parlantes estéreo con refuerzo de bajos y compatibilidad con Dolby Atmos, ideal para quienes utilizan el teléfono para ver series, películas o escuchar música.

El Motorola G15 ofrece pantalla Full HD+, cámara de 50 MP y excelente experiencia multimedia. Motorola

Moto G17: el más completo y con descuento

Para quienes buscan un salto en prestaciones sin alejarse del segmento económico, el Moto G17 aparece como la opción más interesante.

Actualmente cuesta $276.499, luego de recibir un 30% de descuento sobre su precio original de $399.999, y puede adquirirse en 6 cuotas de $62.207.

Entre sus principales características sobresale la cámara principal equipada con un sensor Sony LYTIA de 50 megapíxeles, orientada a obtener fotografías con mayor nivel de detalle. También incorpora una pantalla Full HD+ de 6,72 pulgadas, parlantes estéreo compatibles con Dolby Atmos y la función Volume Boost para mejorar el sonido.

Otro de sus puntos fuertes es la autonomía. Su batería de 5.200 mAh promete hasta 55,8 horas de uso, acompañada por la tecnología de carga rápida TurboPower.

A nivel de diseño también marca diferencias respecto de sus hermanos menores. Presenta un acabado en cuero vegano, protección Corning Gorilla Glass 3 y certificación IP64, que brinda resistencia al agua y al polvo.

Moto G17 destaca por autonomía, cámara Sony LYTIA, materiales premium y gran relación precio calidad. Motorola

¿Cuál conviene elegir?

La elección dependerá del tipo de uso que le dará cada usuario. El Moto G06 SE resulta la alternativa indicada para quienes buscan el menor precio posible sin resignar almacenamiento. El Moto G15 suma una mejor experiencia multimedia, una pantalla más completa y Android 15 por una diferencia de precio relativamente baja.

Sin embargo, el Moto G17 aparece como el equipo con la mejor relación entre precio y prestaciones. Por apenas unos pesos más que el Moto G15 incorpora mejores materiales de construcción, una cámara más avanzada, mayor autonomía y características que habitualmente se encuentran en modelos de una gama superior.

Con precios que parten desde $235.349 y no superan los $276.499, Motorola vuelve a posicionarse como una de las marcas con mayor oferta dentro de la gama económica, ofreciendo tres alternativas capaces de cubrir las necesidades de la mayoría de los usuarios sin superar la barrera de los $300.000.