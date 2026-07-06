Cómo transformar cualquier televisor en un Smart TV por poco más de $110.000 en Mercado Libre

Con la Selección Argentina ya instalada en los octavos y a punto de jugar los cuartos de final del Mundial 2026, crece el interés por encontrar alternativas accesibles para disfrutar de los partidos desde casa sin realizar una gran inversión. Mientras los Smart TV de última generación mantienen precios elevados, un pequeño dispositivo de Xiaomi gana protagonismo en Mercado Libre por ofrecer una solución práctica para modernizar televisores convencionales.

Se trata del Xiaomi Mi TV Stick Full HD 8GB, un equipo que permite convertir cualquier televisor con entrada HDMI en un Smart TV en pocos minutos . Su propuesta apunta a quienes todavía cuentan con un televisor en buen estado, pero desean acceder a plataformas de streaming, aplicaciones y transmisiones deportivas sin tener que reemplazar todo el equipo.

El Xiaomi Mi TV Stick apuesta por la simplicidad. Su instalación requiere únicamente conectarlo al puerto HDMI del televisor, alimentarlo mediante un cable USB y vincularlo a una red Wi-Fi. En pocos pasos, el usuario puede acceder a una interfaz basada en Android TV 9.0, diseñada para navegar de manera sencilla entre aplicaciones y contenidos.

El Xiaomi Mi TV Stick convierte cualquier televisor en Smart TV en pocos minutos e ideal para ver el Mundial 2026.

En su interior incorpora un procesador Cortex-A53 de cuatro núcleos, acompañado por 1 GB de memoria RAM y 8 GB de almacenamiento interno. Aunque se trata de una configuración modesta, resulta suficiente para ejecutar con fluidez las principales plataformas de entretenimiento.

Entre sus características también se destacan la conectividad Wi-Fi de doble banda (2,4 GHz y 5 GHz), Bluetooth y Chromecast integrado, una función que permite enviar contenido desde el celular o la computadora directamente al televisor sin necesidad de cables adicionales.

La calidad de imagen alcanza resolución Full HD de 1080p a 60 cuadros por segundo, una definición adecuada para seguir eventos deportivos, películas y series con buena nitidez.

Otro de sus puntos fuertes es la compatibilidad con aplicaciones ampliamente utilizadas como Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube, Spotify, Twitch, Google TV y Google Play. Además, incorpora un control remoto con búsqueda por voz, una herramienta que facilita encontrar contenido sin escribir y agiliza la navegación.

En el apartado de sonido, suma compatibilidad con tecnologías DTS y Dolby Audio, que contribuyen a una experiencia audiovisual más envolvente.

Ofrece Android TV, aplicaciones, Full HD, WiFi doble banda, Chromecast integrado y control por voz. Imagen generada por la IA

Una alternativa para disfrutar el Mundial sin cambiar de televisor

En un contexto donde muchos hogares todavía utilizan televisores que funcionan correctamente pero no cuentan con funciones inteligentes, este dispositivo aparece como una solución práctica para extender su vida útil.

Pensando especialmente en el Mundial 2026, el Xiaomi Mi TV Stick permite acceder a las aplicaciones desde las que se transmiten los partidos y disfrutar de los encuentros de la Selección Argentina en una pantalla de mayor tamaño, sin depender únicamente del celular o la computadora.

Su formato compacto también representa una ventaja para quienes buscan portabilidad, ya que puede trasladarse fácilmente e instalarse en diferentes televisores.

Es una alternativa económica para ver el Mundial 2026 sin comprar un Smart TV nuevo. Xiaomi

Precio y relación costo-beneficio

Uno de los principales argumentos del Xiaomi Mi TV Stick sigue siendo su precio. Actualmente se ofrece en Mercado Libre por aproximadamente $111.820 y la posibilidad de financiarlo en hasta 6 cuotas de $25.157.

Frente al costo que implica adquirir un Smart TV nuevo, el dispositivo de Xiaomi se presenta como una opción mucho más económica para incorporar funciones inteligentes a un televisor tradicional. La posibilidad de acceder a las principales plataformas de streaming, utilizar Chromecast, controlar el equipo mediante comandos de voz y disfrutar contenido en Full HD convierten a este pequeño accesorio en una compra interesante para quienes buscan renovar su experiencia de entretenimiento sin realizar un desembolso importante.

Con el Mundial 2026 como principal atractivo del momento, el Xiaomi Mi TV Stick aparece como una de las alternativas con mejor relación entre precio y prestaciones para transformar un televisor convencional en un centro de entretenimiento completo.