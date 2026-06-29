Mundial 2026: transformá cualquier tele en un Smart TV con este dispositivo de Mercado Libre a precio ganga

Con el Mundial 2026 entrando en su etapa decisiva y los 16avos de final prácticamente definidos, muchos argentinos ya comienzan a pensar en cómo disfrutar los partidos de la Selección con la mejor experiencia posible. Aunque la primera idea suele ser comprar un televisor nuevo, la realidad es que no siempre hace falta realizar una inversión importante para acceder a plataformas de streaming, transmisiones deportivas y aplicaciones inteligentes.

En ese escenario aparece Mercado Libre con Roku Streaming Stick , un dispositivo compacto que promete darle una segunda vida a cualquier televisor con entrada HDMI. La propuesta es sencilla: transformar una pantalla convencional en una Smart TV sin cambiar el equipo y con una instalación que lleva apenas unos minutos.

Uno de los principales atractivos del Roku Streaming Stick es su facilidad de uso. Basta con conectarlo al puerto HDMI del televisor, vincularlo a una red Wi-Fi y completar una breve configuración para comenzar a utilizar una interfaz propia desde la que es posible acceder a las principales plataformas de streaming.

Ruku TV, el disponible de Mercado Libre que te permite preparar el televisor para el Mundial 2026.

El dispositivo reproduce contenido en calidad HD y Full HD e incorpora un control remoto con comandos de voz. Esta función agiliza la búsqueda de películas, series o transmisiones deportivas sin necesidad de escribir manualmente cada palabra, una ventaja especialmente útil cuando se quiere encontrar rápidamente un partido en vivo.

A diferencia de otros equipos, Roku no modifica el funcionamiento del televisor, sino que agrega funciones inteligentes. Esto resulta especialmente interesante para quienes cuentan con una pantalla que todavía ofrece una buena calidad de imagen, pero cuyo sistema operativo quedó desactualizado o directamente nunca fue inteligente.

Con control por voz y streaming HD, mejora la experiencia para seguir el Mundial 2026 desde casa. Imagen generada por la IA

Pensado para un Mundial 2026 donde el fútbol será protagonista

Más allá de los partidos, el Mundial 2026 también multiplica el consumo de contenidos relacionados con el deporte. Programas especiales, análisis tácticos, resúmenes, entrevistas y documentales pasan a formar parte de la experiencia, y el Roku Streaming Stick permite concentrar todas esas aplicaciones en un mismo lugar.

Otro punto interesante es la función de escucha privada mediante la aplicación móvil de Roku. Gracias a esta herramienta, los usuarios pueden conectar auriculares al teléfono celular y escuchar la transmisión sin molestar al resto de la casa, una característica poco habitual en dispositivos de este segmento.

Para quienes buscan un rendimiento superior, la marca también ofrece el Roku Streaming Stick 4K, compatible con tecnologías como Dolby Vision, HDR10+ y resolución Ultra HD, siempre que el televisor sea compatible con esos formatos.

Disponible en Mercado Libre, ofrece una alternativa económica para modernizar televisores sin reemplazar el equipo completo. Roku

Precio y veredicto

Frente al costo de una Smart TV nueva, el Roku Streaming Stick aparece como una de las alternativas más convenientes para modernizar un televisor sin reemplazarlo. Actualmente se consigue en Mercado Libre por $66.785 y con la posibilidad de pagarlo en seis cuotas de $15.025.

En definitiva, se trata de un dispositivo pensado para quienes priorizan la practicidad. Es pequeño, fácil de instalar y compatible con prácticamente cualquier televisor que disponga de un puerto HDMI. Si el objetivo es preparar la pantalla para seguir el Mundial 2026 sin hacer un gran desembolso, el Roku Streaming Stick cumple con lo que promete y se posiciona como una de las opciones con mejor relación entre prestaciones y precio del mercado.