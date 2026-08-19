A un mes de la final, Claudio Tapia volvió a defender a la Selección: "De tratar de traidores a los jugadores no se vuelve"

El presidente de la AFA, Claudio Tapia , reavivó la polémica en torno a la final del Mundial entre Argentina y España al cuestionar las versiones que pusieron bajo sospecha el desempeño del seleccionado argentino.

El dirigente utilizó sus redes sociales para reclamar una respuesta a quienes sostuvieron que el equipo había resignado el partido de manera deliberada. Para Tapia, esas acusaciones no solo fueron infundadas, sino que además terminaron instalándose durante varios días sin que posteriormente sus autores asumieran ninguna responsabilidad.

“Un mes pasó. Un mes de la mentira, de la operación y de una campaña miserable para instalar que esta Selección se había entregado”, expresó.

El titular de la AFA también salió en defensa de los futbolistas y del cuerpo técnico, al considerar que las acusaciones terminaron afectando la imagen de un equipo que, según destacó, consiguió el reconocimiento de millones de argentinos.

“Mientras nuestros jugadores dejaban todo dentro de la cancha, algunos afuera hacían exactamente lo contrario: sembraban odio, dividían, ensuciaban”, sostuvo.

Tapia fue particularmente crítico con quienes calificaron de “traidores” a los integrantes del seleccionado. “De tratar de traidores a los jugadores de la Selección no se vuelve”, afirmó.

El reclamo de una disculpa

Además, sostuvo que dejar pasar las semanas no alcanza para cerrar una polémica de esas características. “No alcanza con callarse. No alcanza con esperar que pase el tiempo”, escribió.

En el cierre, el dirigente destacó que quienes participaron de la final pueden estar tranquilos con lo realizado y volvió a reclamar una explicación a quienes difundieron las acusaciones.

“Los que dejaron el alma no tienen nada que explicar. Los que mintieron, sí”, concluyó.