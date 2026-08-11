Fuerte respuesta de Argentinos a Di Carlo por sus críticas al arbitraje: "River fue el que más ganó con Tapia"

Malaspina cuestionó a Di Carlo por sus declaraciones y aseguró que no es justo que intente condicionar al árbitro antes del River-Argentinos del domingo.

River recibirá este domingo a Argentinos Juniors por la quinta fecha del Torneo Clausura, pero el partido ya comenzó a jugarse afuera de la cancha. Después de las fuertes declaraciones de Stefano Di Carlo contra la AFA por los arbitrajes, desde el Bicho respondieron y cuestionaron al presidente del Millonario.

El encargado de hacerlo fue Cristian Malaspina, quien reconoció que mantiene una buena relación con su par de River, pero fue contundente al marcar sus diferencias con las declaraciones realizadas por el dirigente. "No me parece justo que un club tan grande como River quiera salir a condicionar al árbitro en la previa del partido", afirmó en diálogo con DSports Radio.

El presidente de Argentinos Juniors arremetió contra Stefano Di Carlo @AAAJoficial "Son cosas que a uno lo molestan porque están condicionando a un árbitro de un partido tan importante. Me parece que no es justo para un club rival. Nadie nos regala nada, nunca. Así se ensucia a un montón de gente", agregó el presidente de Argentinos.

Malaspina también apuntó directamente contra la referencia de Di Carlo a la conducción de Claudio Tapia al frente de la AFA. "La verdad que con Stéfano tengo una relación buenísima, pero me parece que acá se equivoca. No es justo porque River fue el club que más títulos ganó con la conducción de Tapia", sostuvo.

Y fue todavía más allá: “En la época de Grondona, River fue uno de los que más deudas tuvo y el fútbol argentino lo ha ayudado mucho. Fue el club que más creció en infraestructura en este último tiempo, no me parece justo que tenga que salir a condicionar a un árbitro en un mal momento futbolístico de ellos”.