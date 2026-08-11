Di Carlo explotó contra la AFA por los arbitrajes: "Esperamos que encuentren un límite en términos de vergüenza"

Este martes por la mañana, Stefano Di Carlo brindó una conferencia de prensa en el estadio Monumental para hablar del flojo presente futbolístico que viene atravesando el River de Eduardo Coudet y del porqué de la fuerte intervención en el mercado de pases. Durante el ida y vuelta con los periodistas, el mandamás de la institución de Núñez habló sobre diversos temas entre los que se destacaron la banca a Coudet, la situación de los futbolistas apartados en Cantilo y las contrataciones, entre las que se destaca la de Thiago Almada por 20 millones de dólares.

No obstante, uno de los focos de la conferencia se produjo cuando Di Carlo habló sobre los arbitrajes en los partidos de River. Lejos de quedarse callado, el presidente millonario disparó con munición pesada : "A River lo han perjudicado los últimos cinco partidos. Esa situación es evidente. No se puede tapar el sol con la mano", comenzó.

Di Carlo disparó fuertemente contra los arbitrajes en los partidos de River "Todos los hinchas vemos lo mismo. Hay manoseo de todo tipo y color. No es con River solamente para ser sinceros. Todos vemos lo mismo. Esperamos que encuentren un límite en términos de la vergüenza. Tenemos 15 millones de personas de River que lo vemos. Somos nosotros contra todos", continuó en su descargo contra la AFA.

X @tototermo No obstante, Di Carlo también hizo autocrítica y reconoció que el Millonario debe mejorar su nivel futbolístico: "Hay que poner foco en corregir primero el fútbol de River. River no juega ni funciona como tiene que funcionar. Primero hay que arreglar el fútbol de River". Luego, continuó con su descargo: "Lo que está pasando es increíble. Esto data de hace más de 10 años. La guardia alta no nació por nada. Esto es una cuestión que lleva mucho tiempo. Nosotros seguimos en un mismo camino. Hay cosas que están mal. Le pido al hincha que pongamos el ojo donde hay que poner. Somos nosotros contra todos. Todo eso existe, pero existía antes también".