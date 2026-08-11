Di Carlo fue tajante sobre la continuidad de Coudet en plena crisis de River: "Si siente la fuerza, lo vamos a acompañar"

tEl presidente de River rompió el silencio en medio del caótico presente del equipo y despejó dudas acerca del futuro del entrenador.

Después de un silencio prudente y revelador, Stefano Di Carlo dio la cara en la sala de prensa del Monumental y tocó todos los temas habidos y por haber respecto a la crisis sin precedentes que atraviesa River. Y claro, el principal el principal foco de pregunta estuvo relacionado al futuro de Eduardo Coudet.

Di Carlo, sobre el futuro de Chacho Coudet en el banco de River De entrada, el presidente arrancó con una postura firme y que refleja su vínculo con el Chacho: "Hay DT, lo veo bien, con fuerza, convicción, apoyado por el grupo. Hablo diariamente con Coudet. Hablamos con referentes, con el plantel y establecimos diálogo fluido con los profesionales. Encontramos mancomunión y convicción de que es tiempo y esto se da vuelta, con un camino de ascenso".

Stefano Di Carlo bancó a Coudet en plena crisis de River. Video: ESPN Para reafirmar eso, Di Carlo dejó entrever que actuará tal cual lo hizo con Marcelo Gallardo en el epílogo de su segundo ciclo. ¿Qué significa esto? El máximo dirigente millonario no tiene en mente cesar del cargo a Coudet y expresó que la decisión, al menos por ahora, quedará en manos del propio DT.

"Si siente o decide que no encuentra la manera, como sucedió con Gallardo, la persona más importante de la historia de River, no pudo dar vuelta la situación y tomó la decisión. Es complejo lo que hay que construir. Si siente la fuerza, lo vamos a acompañar, creemos profundamente en él", esgrimió el presidente.