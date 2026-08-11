Di Carlo habló de los jugadores de River en el container: "Fue un error la manera en que los separamos"

Stefano Di Carlo habló en conferencia y se refirió a la situación de los futbolistas apartados en River que se entrenan a contraturno en Cantilo.

River atraviesa una de los peores rachas deportivas de su historia. Luego de la dura caída por 1-0 ante Tigre, el equipo dirigido por Eduardo Coudet alcanzó su sexta derrota al hilo en el comienzo del segundo semestre, cantidad de caídas consecutivas que no se daban en el club desde hace 120 años, y ante este preocupante presente, quien salió a dar la cara fue Stefano Di Carlo.

Este martes por la mañana, el presidente del club brindó una conferencia de prensa en Núñez en la que habló sobre diversos temas como el mercado de pases, el presente del club y los 15 jugadores apartados que fueron llevados a entrenarse en el predio que se está terminando de construir en Cantilo y tiene containers para cambiarse ante la falta de vestuarios. Sobre este último tema, Di Carlo fue contundente al referirse a la situación de estos futbolistas y dejó en claro que la decisión que tomó la CD fue meramente deportiva, pero reconoció un error en las maneras.

Di Carlo fue autocrítico sobre la forma en que separó a los jugadores apartados "La decisión de los jugadores apartados responde a una decisión deportiva y a partir de allí viene de una contracara para poder incorporar. La experiencia indica que es muy complejo, muchas veces se intentaron otras maneras y no funcionaron. Además pueden ser posibles o viables cuando es un número más acotado de profesionales", lanzó en primera instancia.

X @SC_ESPN "Además pueden ser posibles o viables cuando es un número más acotado de profesionales. En este caso era una cantidad importante, que respondía a una cuestión deportiva y tuvimos que tomar una decisión, que en lo que tiene que ver con las formas, que fue un error en cuanto a las maneras y la decisión del lugar donde se decidió separar a los jugadores. Muy poco tiempo después sugerimos si querían ir al predio de Ezeiza pero prefirieron dejar todo como estaba. Tomamos nota del error en cuanto a las formas y la comunicación", continuó.

"Para ser honesto, se pudo generar un preaviso para separar los grupos de trabajo. Hemos conversado con ellos, hablé con Pezzella e intentamos corregir en tiempo real, independientemente de que River no salga a hablar. Hubo referencia a las maneras con el plantel profesional, pero hubo entendimiento de que era un tema deportivo y hubo un acuerdo bastante general de la comunidad riverplantense. Eso no quita los errores de las formas y tenemos que aprender de ellos", sentenció el presidente de River, quien reconoció el error de la forma en que se manejaron.