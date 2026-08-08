River perdió 1-0 con Tigre de visitante y agravó aún más su crisis: está último y no convirtió goles
Con un golazo de Nacho Russo, tras un error defensivo, Tigre venció 1-0 a River, que configuró su peor inicio en el profesionalismo con 4 derrotas al hilo.
River perdió 1-0 ante Tigre, por la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Clausura, y extendió la crisis futbolística en el Millonario provocándolo su quinta derrota consecutiva en la segunda mitad del año y la cuarta en el Torneo Clausura.
El gol del triunfo lo hizo Ignacio Russo a los 33' del segundo tiempo tras definir por encima de Santiago Beltran, además los de Núñez sigue sin convertir goles en lo que va del campeonato.
Nacho Russo puso el 1-0 de Tigre ante River
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