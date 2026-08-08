El River de Coudet no levanta cabeza: las tres rachas negativas que estiró tras caer 1-0 ante Tigre

Tras perder ante el Matador en Victoria, el River del Chacho Coudet profundizó su crisis y estiró tres rachas negativas que dejan una mancha en su historia.

La derrota por 1-0 ante Tigre en Victoria profundizó el preocupante presente de River. El equipo dirigido por Eduardo Coudet volvió a irse con las manos vacías y, además de sumar otra caída, estiró tres rachas negativas que reflejan el complicado arranque del Millonario en la temporada.

Las tres rachas negativas que estiró River tras perder en Victoria La primera marca tiene que ver exclusivamente con la Liga Profesional. Con el traspié frente al Matador, River perdió cinco partidos consecutivos en Primera División por primera vez en su historia. Una estadística que expone la magnitud del momento que atraviesa el conjunto de Núñez y que se convirtió en uno de los peores registros de su historia en el ámbito local.

Pero la crisis no se limita al campeonato. La caída en Victoria significó también la sexta derrota consecutiva del Millonario entre Liga y Copas Nacionales, algo que tampoco había sucedido anteriormente. El equipo de Coudet no consigue cortar la dinámica negativa y acumula partido tras partido resultados adversos que golpean cada vez más fuerte.

River volvió a perder, sumó su cuarta derrota consecutiva en el Clausura y todavía parece no haber tocado fondo. Fotobaires A eso se suma otra estadística alarmante: River alcanzó su racha más larga sin convertir goles al comenzar una Liga. Con los 90 minutos ante Tigre sin poder romper el cero, el Millonario llegó a 360 minutos sin marcar desde el inicio del campeonato. Una sequía ofensiva que se convirtió en otro de los grandes problemas del equipo.