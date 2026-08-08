Otamendi explotó contra el árbitro Gariano tras un penal no sancionado a River: "¿Ustedes son profesionales o no?"

Nicolás Otamendi no ocultó su bronca por el penal que el VAR decidió no revisar y, una vez terminado el primer tiempo, fue cara a cara con Andrés Gariano.

Nicolás Otamendi terminó el primer tiempo de River-Tigre con la bronca a flor de piel. El defensor ya había seguido de cerca la revisión del posible penal sobre Ángel Correa y había mantenido un intenso intercambio con Andrés Gariano, pero el reclamo no terminó cuando el árbitro dio por finalizada la primera mitad.

Una vez que los jugadores dejaron de disputar el encuentro, el capitán del Millonario se dirigió hacia el círculo central para volver a hablar con el juez. Cara a cara, fue directo al punto y cuestionó la rapidez con la que el VAR tomó la determinación de no llamar a Gariano para que revisara la acción.

Video: la falta sobre Correa que todo River reclamó como penal ¿Era penal para River por falta a Correa?



El delantero cayó dentro del área, pero el árbitro no dudó en su decisión, no era penal.



Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/6OLtNhS6Zn — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 8, 2026 “Escuchame una cosa. ¿Todas las veces van a resolver tan rápido los del VAR como hicieron hoy?”, le lanzó Otamendi al árbitro, visiblemente molesto por una jugada que River consideró merecedora de una revisión más exhaustiva.

El intercambio subió de tono cuando Joaquín Laso, capitán de Tigre, se acercó a la conversación y respaldó el reclamo del futbolista del Millonario: “Es cualquiera, lo vimos todos”, se escuchó decir al defensor del Matador. Otamendi, lejos de dar por terminado el asunto, insistió con sus cuestionamientos al arbitraje y al funcionamiento del VAR.

“Tenés que revisar bien, ¿ustedes son profesionales o no? Tienen que resolver las cosas como tiene que ser, no como me importa a mí”, sostuvo el campeón del mundo, antes de encaminarse hacia el túnel. Pero todavía tuvo tiempo para marcar otra situación que también lo había dejado disconforme.