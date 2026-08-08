Los lapidarios memes tras la sexta derrota de River: la mira en Coudet, Otamendi, Aníbal Moreno y Almada
River cayó 1-0 ante Tigre por un blooper de Aníbal Moreno y profundizó su crisis: sigue último, sin puntos ni goles en el Clausura y suma seis derrotas al hilo.
River cayó 1-0 ante Tigre por un blooper de Aníbal Moreno sobre el final y profundizó su crisis. El equipo de Eduardo Coudet sigue último en la Zona B, todavía no sumó puntos ni marcó goles en el Clausura y ya acumula seis derrotas consecutivas en torneos de AFA.
La llegada de Thiago Almada, el estreno de Nicolás Otamendi y la conducción de Coudet quedaron rápidamente en el centro de las cargadas. Con el Millonario hundido en una racha histórica, las redes sociales volvieron a convertirse en el escenario elegido por los hinchas rivales para hacer memes y bromear con el presente de River.
La situación es todavía más insólita por el contraste entre la fuerte inversión realizada en el mercado de pases y el arranque del equipo: River es el único equipo del torneo que sigue sin puntos y sin goles. El 1-0 de Nacho Russo, después del error de Moreno, volvió a dejar al conjunto de Núñez sin respuestas y con una pregunta que se repite cada vez más en las redes: ¿hasta cuándo?