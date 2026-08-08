La sorpresiva frase de Coudet que puso en duda su continuidad tras la caída ante Tigre: "Si no se dan los resultados..."

El Chacho Coudet fue muy autocrítico tras la derrota en Victoria y lanzó una sorpresiva frase que dejó la puerta abierta a una posible partida del club.

El clima en River está cada vez más espeso y Eduardo Coudet decidió ponerle palabras a un presente que ya no admite demasiadas explicaciones. Después de la derrota 1-0 ante Tigre en Victoria, la cuarta caída consecutiva del Millonario en el Torneo Clausura, el entrenador enfrentó los micrófonos y realizó una fuerte autocrítica, pero también dejó una frase que encendió todavía más las alarmas: su continuidad no está garantizada si los resultados no aparecen.

“Sé en el lugar en el que estoy, es una situación muy compleja y muy difícil después de perder varios partidos seguidos en River ”, reconoció el Chacho. Consciente de la exigencia que implica dirigir al conjunto de Núñez, admitió que la presión aumentó considerablemente después de un arranque de semestre en el que el equipo todavía no pudo ganar y también sufrió una eliminación en la Copa Argentina.

Coudet, además, habló de la obligación de revertir rápidamente la situación y dejó entrever que será él mismo quien tome una decisión si entiende que su ciclo puede perjudicar al club: “Si veo que no se empiezan a dar los resultados no voy a hacerle mal a River, ni al hincha ni al club ni a la dirigencia que confió en mí”, sostuvo el entrenador, en una declaración que inmediatamente generó repercusión.

El Chacho Coudet dejó en claro que si no consigue resultados dará un paso al costado X @TNTSportsAR En ese sentido, el técnico también se refirió a la cuota de mala fortuna que, según su análisis, viene acompañando al equipo en los últimos encuentros: “Creo que estamos muy salados. Los últimos partidos nos tocó perder con un tiro al arco o con dos”, explicó. Sin embargo, la estadística de derrotas consecutivas y la falta de respuestas futbolísticas hacen que el margen de error sea cada vez más pequeño.