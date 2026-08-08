La enigmática frase de Di Carlo que encendió las alarmas en River: "En la semana voy a hablar"

Stefano Di Carlo se retiró del estadio de Tigre sin dar demasiadas precisiones, pero dejó una frase que encendió todavía más las alarmas en Núñez.

River atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos tiempos y, después de la derrota 1-0 ante Tigre en Victoria, apareció una señal desde la dirigencia que promete generar todavía más expectativa. Stefano Di Carlo fue abordado por los periodistas mientras abandonaba el estadio José Dellagiovanna y, ante la consulta por la crisis del equipo, respondió apenas unas palabras: “En la semana voy a hablar...”.

La escueta declaración del presidente del Millonario rápidamente tomó otra dimensión. Sin detenerse demasiado y mientras se retiraba del estadio del Matador, Di Carlo confirmó que romperá el silencio en los próximos días y se espera que brinde precisiones sobre el complicado presente futbolístico e institucional que atraviesa la institución.

Stefano Di Carlo comunicó que hablará en los próximos días por el preocupante presente de River La caída ante Tigre profundizó una racha que ya había encendido todas las alarmas: River acumula seis derrotas consecutivas en competencias organizadas por AFA y no encuentra respuestas para revertir una dinámica que golpea directamente al plantel y al cuerpo técnico. El equipo de Eduardo Coudet volvió a mostrar dificultades y el margen de error parece ser cada vez menor.

Stefano Di Carlo comunicó que hablará en los próximos días por el preocupante presente de River. @stefanocdicarlo En este escenario, la aparición pública de Di Carlo adquiere una relevancia especial. Hasta ahora, el máximo dirigente había elegido mantener un perfil bajo frente a la crisis y fueron Coudet y los futbolistas quienes quedaron principalmente expuestos ante los micrófonos. Ahora, el presidente decidió tomar la palabra y su anuncio abre una serie de interrogantes.