Verón se metió en la polémica de los jugadores borrados en River y lanzó un palito para la dirigencia

El presidente de Estudiantes y una de las voces de mayor peso del fútbol argentino fue contundente al referirse a la situación que se entrenan apartados en Cantilo.

La decisión de la dirigencia de River de borrar de un plumazo a 15 futbolistas tuvo una repercusión mucho más negativa de lo que se imaginaba. Mientras el club les busca una salida a los que todavía se entrenan apartados en el Predio Cantilo, las críticas no paran de aparecer y, en esta ocasión, apareció un actor tan inesperado como controversial: Juan Sebastián Verón.

El presidente de Estudiantes, que en el pasado tuvo varios chispazos con Stefano Di Carlo, se metió de lleno en la discusión y no anduvo con vueltas a la hora de analizar la medida tomada por el Millonario. Aunque aclaró que hablaba desde su experiencia como exjugador más que como dirigente, dejó en claro que jamás le hubiese gustado atravesar una situación semejante.

La tajante postura de Verón sobre los jugadores borrados por la dirigencia de River “Como jugador no me gustaría esa situación, nosotros como dirigentes tuvimos situaciones y tratás de mantenerlo dentro del plantel, más allá de que sepa que no lo vas a tener en cuenta o le buscás una salida”, deslizó la Brujita, en diálogo con Atentos Pinchas.

Juan Sebastián Verón. @EdeLPOficial Pero no se quedó ahí. Verón también hizo hincapié en un aspecto que le llamó especialmente la atención: que entre los marginados haya futbolistas surgidos de las Inferiores de River. “Particularmente, como exjugador no lo veo bien y no me gustaría estar en esa situación porque además hay jugadores que salieron del club y apartarlos de esa forma me parece raro, pero que se yo, son decisiones muy particulares”, remató.