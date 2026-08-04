Un DT argentino despreció un torneo de Perú, fue suspendido por un año y explotó: "Tampoco maté a nadie"

Horacio Melgarejo, el técnico de Cienciano conocido por sus polémicas declaraciones, recibió un castigo sin precedentes por parte de la Federación Peruana. Qué dijo y el trasfondo.

Lo que empezó como un exabrupto en plena calentura terminó convirtiéndose en una de las sanciones más duras de los últimos tiempos en Perú. Horacio Melgarejo, entrenador argentino de Cienciano, fue suspendido por un año y multado con unos 33.400 dólares luego de destrozar públicamente un torneo organizado por la Federación Peruana de Fútbol.

La polémica frase que decantó en una sanción sin precedentes para Melgarejo en Perú Todo se originó tras la eliminación de su equipo en la Copa de la Liga. Molesto por el resultado y por el certamen en sí, el técnico no se guardó nada frente a las cámaras y lanzó una frase que hizo explotar la polémica: “Feliz por salir de esta copa de mierda que a la Federación se le ocurre hacer”.

Las disculpas públicas llegaron pocos días después, pero no alcanzaron para frenar la decisión de la Comisión Disciplinaria. El organismo actuó de oficio y le aplicó 12 meses de suspensión para dirigir en el ámbito local, un castigo sin precedentes, sumado a la durísima multa económica.

Melgarejo, DT de Cienciano, ya había estado en el centro de la polémica en la Copa Sudamericana. ESPN En diálogo con Radio Ovación, Melgarejo reconoció que se equivocó y volvió a pedir disculpas. "Estoy totalmente arrepentido por el mal uso de mis palabras. Como cabeza de grupo quiero colaborar para mejorar el fútbol peruano y sé que esa no fue la forma." No obstante, enseguida marcó postura y dejó en claro que no comparte la decisión: "Tampoco maté a nadie para recibir una sanción de esta magnitud."