Por pedido de Otamendi y otros referentes, River tomará una inédita decisión para revertir la crisis

El River de Coudet hiló su quinta derrota consecutiva y los jugadores elevaron una llamativa propuesta para intentar revertir el oscuro presente.

El semestre acaba de iniciar y River ya está atado de pies a cabeza. Tras la derrota ante Rosario Central en el Monumental, ya son cinco derrotas consecutivas del Millonario por torneos de AFA, una racha que nunca había vivido en la historia del profesionalismo (el último antecedente fue hace 115 años). En ese contexto, en Núñez se empezaron a tomar una serie de decisiones llamativas.

La primera medida se conoció horas antes del duelo ante el Canalla, cuando el club comunicó que tanto Eduardo Coudet como los jugadores no iban a dar declaraciones a la prensa, sin importar cuál sea el resultado del partido. Para colmo, fue caída 0-1 y el silencio se hizo realidad.

La propuesta de los referentes de River para el próximo partido Ahora, la nueva iniciativa sale desde las entrañas del plantel. Para la visita a Tigre, que será este sábado en Victoria por la fecha 4, los referentes, liderados por Nicolás Otamendi, propusieron extender la concentración. El objetivo apunta a tratar de unir fuerzas para salir lo antes posible de una crisis futbolística pocas veces vista, y que ya se convirtió en una situación límite.

Con un gol de Otamendi en contra, Central le ganó a River en el Monumental y profundizó su crisis. Fotobaires El pedido fue bien recibido por los dirigentes, y sobre todo por el cuerpo técnico, que rápidamente habrían dado el ok para que el equipo de Coudet, que ya merodea por la cuerda floja, se junte el jueves por la noche en el hotel. Es pocas palabras: la concentración arrancaría un día antes de lo habitual.