Vasco da Gama ofertó US$ 5.000.000 por el 50% de un titular del River de Coudet: a un paso de irse

Vasco da Gama mandó una contundente oferta para quedarse con el 50% del pase de uno de los titulares del equipo que comanda el Chacho Coudet.

El mercado de pases de River no se detiene y ahora podría producirse una salida de peso. Vasco da Gama presentó una oferta formal de US$ 5.000.000 por Facundo Colidio con la intención de adquirir el 50% de su ficha a cambio de unos cinco millones de dólares. Aunque en Núñez pretendían desprenderse del delantero por diez millones y vender la totalidad del pase, la negociación avanza y ambas partes consideran viable llegar a un acuerdo.

Vasco da Gama ofertó US$ 5.000.000 por el 50% de Facundo Colidio La posible transferencia responde también a una cuestión de armado del plantel. Con las incorporaciones de Lucas Beltrán, Rafael Santos Borré y Ángel Correa, sumadas a la presencia de Joaquín Freitas, los regresos de Sebastián Driussi y Agustín Ruberto tras sus lesiones, y el apartado Maximiliano Salas, River quedó con una importante superpoblación de atacantes. En ese contexto, Colidio aparece como el principal candidato para salir y liberar tanto espacio como masa salarial.

Además, el propio futbolista considera que su etapa en el Millonario está cumplida. Desde su llegada disputó 136 partidos, convirtió 32 goles, repartió 14 asistencias y conquistó dos títulos: la Supercopa Argentina y el Trofeo de Campeones. Ahora, con un panorama diferente dentro del plantel, ve con buenos ojos afrontar un nuevo desafío en el fútbol brasileño.

Facundo Colidio a un paso de dejar River para irse al Vasco da Gama de Brasil. Fotobaires La situación llama la atención porque Colidio fue uno de los hombres de confianza de Eduardo Coudet. El delantero fue titular en gran parte del ciclo del Chacho, incluso en los momentos de mayor cuestionamiento por parte de los hinchas. En más de una oportunidad, el entrenador salió públicamente a respaldarlo: "A todos nos han puteado en River. La única realidad es laburar y querer dar vuelta la cosa. Estoy seguro de que es un jugador que puede andar muy bien y que la gente lo va a aplaudir".