El insólito gesto de un borrado de River en plena derrota ante Rosario Central que generó bronca

Mientras River sufría otra derrota en el Monumental y crecía el malestar de los hinchas, un futbolista marginado del plantel protagonizó un hecho insólito.

River atraviesa una de las crisis deportivas más profundas de los últimos años y cada episodio alrededor del club adquiere una dimensión especial. En medio de la derrota ante Rosario Central, que significó la quinta caída consecutiva en torneos de AFA, Kendry Páez volvió a quedar bajo la lupa por una actitud que no pasó inadvertida.

El volante ecuatoriano realizó un vivo de TikTok mientras el equipo de Eduardo Coudet disputaba un partido clave en el Monumental. La aparición en redes sociales generó repercusión entre los hinchas, que cuestionaron su actitud en un contexto de extrema tensión y preocupación por el presente futbolístico del club.

El vivo que encendió la polémica La situación de Páez ya venía siendo conflictiva desde hace semanas. Tras quedar apartado del plantel profesional durante la reestructuración impulsada por River, el futbolista fue citado para entrenarse junto al grupo de jugadores marginados en el predio de Cantilo. Sin embargo, nunca se presentó a los trabajos programados y continúa alejado de la actividad diaria de la institución.

En River aguardaban su presencia desde el 24 de julio para iniciar una rutina diferenciada, pero el ecuatoriano no respondió a la convocatoria y tampoco volvió a aparecer por las instalaciones del club. Mientras la dirigencia analiza cómo resolver su situación contractual, el episodio del vivo en TikTok volvió a exponer un conflicto que sigue abierto y que suma un nuevo foco de tensión en un momento extremadamente delicado para el Millonario.