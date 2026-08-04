Independiente Rivadavia, entre los diez mejores de Sudamérica: supera a Boca y River

El presente de Independiente Rivadavia no deja de sorprender . En medio de su histórica campaña, la Lepra sumó un nuevo reconocimiento internacional al ser incluida entre los diez mejores equipos de Sudamérica. Cabe resaltar que el equipo mendocino es el que mejor ubicación tiene entre los clubes argentinos.

El ranking, elaborado por Opta Sports, está dominado por equipos de Brasil, que cuenta con cinco representantes entre los diez mejores. Por el lado de Argentina, además del conjunto que lidera Alfredo Berti, también figuran otras dos instituciones. El top 10 lo completan un club ecuatoriano y otro colombiano.

Un dato a tener en cuenta es que en el último ranking elaborado por Opta, a nivel mundial los equipos sudamericanos están lejos de las mejores ubicaciones, las cuales están dominadas por equipos europeos. Según las estadísticas que maneja el sitio, el mejor equipo sudamericano, Flamengo, recién aparece en la 38° colocación, lo que refleja la diferencia de niveles entre las instituciones de Conmebol y las del Viejo Continente.

La histórica campaña de los Azules del Parque hizo que esté entre los equipos de vanguardia del continente, lugar que históricamente estaba reservado para instituciones como River Plate, Racing, Independiente o San Lorenzo, y que era un utopía observar a clubes del interior del país en esa posición.

Tras consagrarse en la Copa Argentina 2025, el equipo de Berti no detuvo su marcha y continuó cosechando buenos resultados que lo llevaron a liderar la tabla anual de la Liga Profesional Argentina. Además, en el plano internacional, Independiente Rivadavia hizo su debut histórico en la Copa Libertadores, donde sorprendió al mundo al convertirse rápidamente en uno de los animadores del certamen. Lejos de pesarle la inexperiencia, la Lepra fue uno de los mejores en la fase de grupos al liderar el grupo C, el cual compartía con un gigante del continente como Fluminense.

Sebastián Villa con la Copa Argentina en los festejos de la Lepra campeona 2025. Alf Ponce Mercado / MDZ

Con 16 puntos, el equipo del Parque clasificó a octavos de final, donde paradójicamente se volverá a ver las caras con el Flu. El primero de los encuentros se llevará a cabo el próximo 11 de agosto, en el estadio Maracaná, y la revancha se disputará el 18 de agosto en el Malvinas Argentinas.

Los otros equipos argentinos del ranking

Detrás de Independiente Rivadavia aparece Argentinos Juniors, que ocupa el noveno puesto. El Bicho también atraviesa un buen momento y comparte con la Lepra la cima de la tabla anual, con 38 puntos, además de mantenerse como uno de los equipos más regulares del fútbol argentino.

El último representante nacional es Boca Juniors, que cierra el top 10. Aunque no consiguió títulos ni logró avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores, su rendimiento acumulado le permitió mantenerse entre los diez mejores equipos sudamericanos, según Opta.

La otra cara del ranking fue la ausencia de cuatro de los cinco grandes del fútbol argentino: River Plate, Racing, Independiente y San Lorenzo no lograron meterse entre los diez primeros.

Los diez mejores de Sudamérica, según Opta

Flamengo (Brasil)

Palmeiras (Brasil)

Independiente del Valle (Ecuador)

Cruzeiro (Brasil)

Fluminense (Brasil)

Independiente Rivadavia (Argentina)

Atlético Nacional (Colombia)

Botafogo (Brasil)

Argentinos Juniors (Argentina)

Boca Juniors (Argentina)

Alfredo Berti, el gran responsable de este momento de la Lepra. Alf Ponce Mercado / MDZ

Qué es Opta Sports

Opta Sports es una empresa especializada en recopilación y análisis de datos deportivos, utilizada por clubes, ligas, medios de comunicación y organismos de todo el mundo. Actualmente forma parte de Stats Perform y desarrolla modelos estadísticos para evaluar el rendimiento de equipos y jugadores.

Uno de esos modelos son los Opta Power Rankings, una clasificación que compara a más de 13.500 equipos masculinos de todo el mundo mediante un sistema basado en el método Elo, complementado con estadísticas avanzadas como los goles esperados (xG). El ranking se actualiza diariamente y busca medir la fortaleza de cada club independientemente de la liga o el país en el que compite.

Dicho ranking es en el cual Independiente Rivadavia aparece como uno de los clubes destacados de Sudamérica.