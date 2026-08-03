Independiente Rivadavia cayó ante Sarmiento en Junín y ahora comparte la cima de la tabla anual con Argentinos

Independiente Rivadavia cayó 2-1 ante Sarmiento de Junín este lunes, en el estadio Eva Perón, por la tercera fecha de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Mauricio Martínez abrió la cuenta para el conjunto local, Matías Fernández igualó para la Lepra y Julián Mavilla volvió a adelantar al equipo dirigido por Facundo Sava.

El encuentro comenzó con una propuesta ambiciosa del equipo de Alfredo Berti, que salió a presionar alto para complicar la salida de Sarmiento . Sin embargo, pese a que el conjunto mendocino tenía mayor iniciativa, el primer golpe llegó del lado del Verde.

A los 12 minutos, Mauricio Martínez ejecutó un tiro libre desde la puerta del área y sorprendió con un remate rasante que pasó por un costado de la barrera. Ezequiel Bolcato no logró contener la pelota y el balón terminó dentro del arco para el 1-0. Tras el gol, Independiente Rivadavia reaccionó y encontró respuesta en ataque, aunque el arquero Lucas Ayala evitó el empate en más de una ocasión.

La igualdad llegó a los 31 minutos luego de una acción revisada por Pablo Echavarría. Tras un cabezazo de Iván Bucca que impactó en la mano de Tomás Salle dentro del área, el árbitro sancionó penal. Matías Fernández ejecutó, Ayala contuvo el disparo, pero el delantero aprovechó el rebote para marcar el 1-1.

¡POR AFUERA DE LA BARRERA, CARAMELO! Golazo de tiro libre de Mauricio Martínez, para que Sarmiento se ponga 1-0 ante Independiente Rivadavia, por el #TorneoClausura . #ESPN pic.twitter.com/krR6jahmRD

Sin embargo, la alegría duró poco para la Lepra, ya que a los 37 minutos Julián Mavilla ganó una pelota en ataque y definió para establecer el 2-1 con el que Sarmiento volvió a ponerse en ventaja.

¡LA SUERTE ESTUVO DEL LADO DE LA LEPRA MENDOCINA! Ayala le atajó el penal a Mati Fernández, pero el 10 de Independiente Rivadavia capturó el rebote y marcó el 1-1 ante Sarmiento. #ESPN pic.twitter.com/t03DcmBMFI

Mavilla puso el 2-1 para Sarmiento

Mavilla puso el 2-1 para Sarmiento de Junín ESPN

Tras el segundo gol de Sarmiento, la Lepra sintió el impacto y le costó volver a meterse en partido. El equipo mendocino perdió claridad en los últimos metros y se mostró golpeado por la rápida respuesta del conjunto local, que logró sostener la ventaja hasta el descanso.

Para la segunda etapa, Alfredo Berti movió el banco en busca de una reacción. Arce, Florentín y Sequeira ingresaron por Matías Fernández, Bottari y Atencio, modificaciones que le permitieron al Azul recuperar protagonismo y adueñarse de la pelota durante varios pasajes del complemento.

Con un esquema más ofensivo y la presencia de dos delanteros de área, el conjunto azul apostó a lastimar por las bandas. Los centros comenzaron a repetirse y el equipo buscó abastecer a sus atacantes con envíos desde los costados para generar peligro cerca del arco rival.

Pese al dominio territorial de la visita, la ocasión más clara del segundo tiempo fue para Sarmiento. Juan Manuel Insaurralde ganó de cabeza tras un centro desde la izquierda y sacó un frentazo potente, aunque demasiado centrado, lo que le permitió a Bolcato reaccionar a tiempo y evitar el tercer gol del conjunto juninense.

Independiente buscó hasta el final, pero no encontró los caminos para vulnerar la defensa de Sarmiento, que se replegó tras conseguir la ventaja y sostuvo el resultado. De esta manera, el conjunto de Junín consiguió su primera victoria en el Torneo Clausura, mientras que la Lepra sufrió su primera derrota en el certamen.

En la próxima jornada, el equipo de Alfredo Berti será local frente a Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Bautista Gargantini. El encuentro se disputará el viernes desde las 21:45. Por su parte, Sarmiento volverá a presentarse el sábado a las 14:45, cuando visite a Atlético Tucumán.

El minuto a minuto de Sarmiento vs Independiente Rivadavia