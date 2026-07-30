¿Golpe o despedida? El llanto de Alex Arce tras la victoria de Independiente Rivadavia

Alex Arce volvió a demostrar por qué es uno de los grandes referentes de Independiente Rivadavia. El delantero paraguayo fue una de las figuras en la victoria sobre Huracán al marcar el primer gol de la noche con una espectacular pirueta y protagonizar un partido de enorme desgaste.

Durante los 90 minutos luchó mano a mano con los defensores del Globo, presionó, ganó pelotas, generó espacios para sus compañeros y se convirtió en una amenaza permanente para la última línea visitante. Su actuación fue premiada con un gol de gran factura tras una asistencia perfecta de Matías Fernández.

Sin embargo, la imagen que quedó grabada fue la del final del encuentro.

Alex Arce y su emoción en la victoria de Independiente Rivadavia





Una vez consumada la victoria, Arce se acercó a saludar a los hinchas de Independiente Rivadavia y no pudo contener la emoción. Con los ojos llenos de lágrimas, intentó disimular el llanto cubriéndose el rostro con la camiseta azul, mientras recibía el reconocimiento de todo el Bautista Gargantini.

La escena rápidamente generó distintas interpretaciones. En la transmisión televisiva se habló de un golpe en el rostro que habría provocado la emoción del delantero. Sin embargo, otra versión comenzó a tomar fuerza entre los presentes: que las lágrimas podían esconder una despedida, conocida la oferta del Inter de Brasil y del América de México.

Con el mercado de pases todavía abierto y el nombre de Arce vinculado en más de una oportunidad a distintos clubes, su reacción despertó todo tipo de especulaciones.

¿Fue el dolor de un golpe o la emoción de un posible último partido con la camiseta de Independiente Rivadavia? Por ahora, nadie dio una respuesta definitiva, pero el llanto del goleador no pasó desapercibido y dejó abierta una incógnita que seguramente marcará las próximas horas en la Lepra.