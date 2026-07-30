Daniel Vila puso en duda su continuidad en Independiente Rivadavia en plena negociación por Maximiliano Salas

Antes del duelo de este jueves frente a Huracán, el presidente de la Lepra habló sobre su futuro al frente del club, destacó el crecimiento institucional y mientras tanto avanza la llegada de Maxi Salas desde River.

Independiente Rivadavia afrontará desde las 19hs un partido clave cuando reciba a Huracán en el estadio Bautista Gargantini, por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional.

El encuentro será arbitrado por Pablo Dóvalo y representa una gran oportunidad para el equipo de Alfredo Berti, que actualmente suma 35 puntos en la tabla anual. Un triunfo le permitiría consolidarse en lo más alto de la clasificación acumulada, favorecido además por haber disputado un partido menos que Argentinos Juniors.

Sin embargo, mientras el plantel piensa en el Globo, la dirigencia también trabaja en dos frentes importantes: el mercado de pases y el futuro institucional del club.

En una entrevista con Pila TV, el presidente Daniel Vila dejó entrever que no tendría intenciones de buscar un nuevo mandato cuando finalice su gestión, el próximo 26 de enero.

"Estoy operado y con bastón. Habrá que ver. Dios quiera que muchos se quieran presentar porque hoy es un lindo desafío hacerlo. Difícil era hace tres años y medio, cuando había 156 socios y tres jugadores", expresó.

El dirigente también destacó que la institución ya cuenta con una nueva camada de dirigentes preparada para asumir responsabilidades.

"Nosotros tenemos nuestra agrupación y dentro de esa agrupación tenemos muchos chicos jóvenes que están llevando adelante la institución."

Además, remarcó cuál considera que debe ser el principal legado de su gestión.

"Estamos tratando de que Independiente Rivadavia sea una marca y ese es el legado que intentaremos dejar, proteger y velar por esa marca."

Maxi Salas, cada vez más cerca

En paralelo, Independiente Rivadavia avanza para cerrar la incorporación de Maxi Salas, delantero que no será tenido en cuenta en River. La idea de la dirigencias es anunciarlo esta tarde en el horario del partido.

La negociación se encamina hacia un préstamo por un año con opción de compra y, de no surgir inconvenientes, el atacante continuará su carrera en Mendoza para reforzar al equipo de Berti tras la salida de Sebastián Villa.